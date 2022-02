Ćorić: Ovakav skok nitko nije očekivao, nije se mogao predvidjeti

Nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održanoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, ministar Tomislav Ćorić obratio se medijima te se uvodno osvrnuo na rast cijena plina.

- Ovakav skok nitko nije očekivao, nije se mogao predvidjeti. Da je, uvjeren sam da bi mnogi izbjegli rizik. Nije se izbjegao i oni koji su kreirali ugovore to trebaju podnijeti - kazao je dodajući kako govori o izvornoj nabavi.

Na pitanje zašto država nije za svoje ustanove dogovorila fiksnu cijenu, navodi da je razlog to što se metodologija dogovorena 2016. godine smatrala optimalnom.

- Imamo razdoblje koje nitko nije mogao predvidjeti. Godinama prije toga ta metodologija se pokazala ispravnom i nije bilo problema - dodaje navodeći kako promjena metodologije sada ništa ne bi riješila.

Govoreći o porastu cijena plina, nije predvidio koliko će biti veće, no navodi kako je u medijima vidio da će biti oko 30 posto.

- Logika je ta da ćemo jednostavno morati iznaći sredstva, nema druge - kaže navodeći kako to ide na teret državnog proračuna.

- Ukoliko je točna teza o 30-postotnom povećanju, to je 55-56 milijuna kuna više - dodaje.

Govoreći o rastu cijena nafte, najavio je da će Vlada danas reagirati.

VIDEO Ministar Tomislav Ćorić komentirao Inu i Damira Vanđelića

Na navode Damira Vanđelića da su Vlade radile na štetu Ine i da nisu reagirale kada je to bilo potrebno, kazao je kako smatra da se on njima politički angažira.

- Ja sam s gospodinom Vanđelićem vrlo korektno surađivao u vrijeme kada je bio član Nadzornog odbora Ine. Vodio sam s njim razne razgovore, u različitim smjerovima. Ono što mi se čini iz njegovih istupa je da propituje postupke, reakcije, procese u Republici Hrvatskoj i na taj se način politički angažira iako je cijelo vrijeme politički neaktivan, kako bi on to rekao. Pozdravljam njegov politički moment, odnosno to što radi, i vidjet ćemo u kojem smjeru će ići. Te njegove komentare u potpunosti stavljam u kontekst njegovog političkog angažmana koji će biti aktivniji nego što je trenutno - naveo je.

- Mislim da sam u proteklih skoro pet godina, koliko se bavim resorom energetike u Vladi, učinio sve da Ina prije svega bude uspješna kompanija, što god kritičari mislili. Ina kao kompanije ide svojim smjerom. Želio sam pitanje funkcioniranja Ine odvojiti od strančarenja i politiziranja razno raznih koji se u hrvatskom javnom prostoru vrlo često na tu temu događaju - dodao je.