Svjedokinja ubojstva u Rijeci: Posve ju je unakazio, a prvo je na nju skočio za šankom

Brojni Riječani u šoku su promatrali očevid koji je policija obavljala nakon ubojstva u kafiću u samom centru grada. Među njima je bila i 74-godišnja Vesna Vagner, koja je bila u kafiću kada su ubojica i žrtva stigli, a kada je muškarac napao ženu, izašla je na terasu.

Okupljenim novinarima ispričala je da je u svoj omiljeni kafić došla oko 14 sati.

– Skupa su došli. Popili su kavu i čaj. I poslije toga on je skočio na nju za šankom i uhvatio ju za lice. Odvukao ju je tamo iza šanka. I navodno je on nju svu izgrebao. Žena je umrla u sekundi. U tom momentu sam ja bila vani jer sam pobjegla od straha. Prije toga sam bila u kafiću. Vidjela sam što se događa. On je gledao u mene. Ja sam udovica, sama sam, konobar mi je rekao 'gospođo Vesna izađite van, može i tebe napasti'. Što je bilo... Znam da je ženu ubio. On je nju valjda cijelu unakazio - kazala je šokirana Vesna Vagner.

Kaže da je osim nje bilo i drugih ljudi u kafiću.

- I jučer su bili skupa u društvu. Što je danas bilo... Ona je njega pitala hoće li ići doma na ručak, kazao je 'hoću' - kazala je svjedokinja.

Dodaje da su oni česti gosti u tom kafiću te da bi ubijena žrtva mogla biti majka muškarcu koji ju je ubio.

- Ženu iz čista mira, to mi je nepojmljivo - istaknula je.

- Kad se sjetim kako me prethodno fiksirao. Počela sam se tresti. Bilo me je strah. Kad je došla policija on je pobjegao i vidjela sam kako trči preko Koblerova trga. On vam inače na Korzu pjeva crkvene pjesme, a navodno se zove Romano. Kad vidim da se netko tuče mene to jako pogađa i počnem se odmah tresti; ja ovako nešto u životu nisam vidjela. Meni je žao konobara jer je krasan dečko, dodala je ista svjedokinja za Novi list.

O današnjem ubojstvu oglasila se i riječka policija.

"Danas oko 14,40 sati policija je zaprimila dojavu da je u jednom od ugostiteljskih objekata na Pavlinskom trgu u Rijeci došlo do tučnjave u kojoj je ozlijeđena ženska osoba. Na mjestu događaja djelatnici hitne medicinske pomoći pokušali su reanimirati ozlijeđenu, ali bezuspješno te je konstatirana smrt.

Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, u tijeku je očevid kojeg obavljaju policijski službenici i nadležna državna odvjetnica. Policija je pronašla osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem te nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica", priopćeno je iz PU primorsko-goranske.

