Češki mediji apeliraju: Ove sezone u Hrvatskoj potrošite sve kune koje imate

Hrvatska se priprema za uvođenje eura, od siječnja iduće godine oprostit će se od kuna koje su u optjecaju od 1994. godine, a stručnjaci stoga preporučuju turistima da tijekom ovogodišnjeg odmora tamo potroše kune s prijašnjih odmora, jer sljedeće godine više neće plaćati s njima.u Hrvatskoj, piše češki iDnes.

Financijski stručnjak Jakub Krátký upozorio je da bi se rokovi za zamjenu kuna mogli mijenjati, a zajedno s njima mogli bi se mijenjati i iznosi naknada. Stoga bi Česi bi ove godine na Jadranu mogli trošiti sve kune koje imaju, potaknuti medijskim natpisima.

- Definitivno bih češkim turistima savjetovao da ovog ljeta potroše sve novčanice i kovanice kuna koje posjeduju - kazao je Krátký.

Česi navode da hrvatske institucije moraju omogućiti zamjenu kuna za eure bez naknade tijekom prvih šest mjeseci od uvođenja eura, a nakon toga moći će uvesti naplatu naknade čime će se zamjena manje isplatiti. Ističu da kad prođe istek od godine dana od uvođenja eura, hrvatske banke više neće pružati uslugu zamjene kune za euro pa bi se svi koji u tom trenutku i dalje posjeduju kune mogli pronaći u problemu jer će im one naprosto propasti.

- Od rujna će početi dvojno navođenje cijena, biti će izražene u kunama i euru i to će se zadržati najmanje do kraja 2023. godine - kazala je za iDnes ekonomistica iz Raiffeissen grupe Zrinka Živković Matijević. Objasnila je da će ova mjera služiti potrošačima kako bi mogli provjeriti da nije došlo do bilo kakvih odskakanja u cijenama.

