Češki epidemiolog tvrdi da je jedno žarište zaraze u Češkoj zbog Zrća

Glavni češki epidemiolog Rasti Madar kazao je da su Česi koji su bili u srpnju na godišnjem odmoru na Zrću donijeli koronavirus u određene dijelove Češke.

- Zrće na hrvatskom otoku Pagu poznato je mjesto za mega plesne partije gdje se okupljaju velike mase ljudi iz različitih europskih država. Da, Česi su tamo bili već u srpnju, i da, već smo donijeli zarazu u neke dijelove Češke. Dakle, partijanje je očito potrebno i u tijeku pandemije, bez obzira na zdrav razum - naveo je.

Žestoke komentare primjetili su i češki mediji kojima nije pak promaknulo kako je tvit objavio s godišnjeg odmora iz Hrvatske.

Epidemiolog se ubrzo oglasio na Twitteru oko toga.

- To nije nikakva tajna. Rekao sam medijima više puta da ću biti u Hrvatskoj tjedan dana. Nije stvar Hrvatske, mogao sam ići u bilo koju drugu zemlju. Cijelo vrijeme to naglašavamo. Vlastitim automobilom sam došao u privatni apartman bez kontakta s drugim ljudima, mnogo je sigurnije od masovnih okupljanja u Češkoj Republici.

To není nic tajného, říkal jsem to do médii mnohokrát, že budu týden v Chorvatsku. Nejde o místo, ale o způsob. To zdůrazňujeme po celou dobu. Vlastním autem do soukromého apartmánu bez cizích kontaktů je to dokonce mnohem bezpečnější než na hromadné akci u nás v ČR. https://t.co/IKUs7WzL5d