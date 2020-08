Capak: Ako više testirate, više ste i novca potrošili. Ne mislimo da situacija nije pod kontrolom

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je da je cilj današnjeg sastanka i dogovora s lokalnim stožerima bilo da se spusti razina "snimke situacije epidemioloških procjena na lokalnu razinu".

- Smatramo da su oni koji su na licu mjesta najbolje mogu uočiti problem i izvor zaraze i najbolje usmjeriti određenu mjeru da se taj izvor zaraze smanji i da se problemi riješe. Kad ćemo imati informacije od lokalnih stožera o tome, onda je nacionalni stožer može donositi usmjerenije mjere. Dosad kad smo donosili horizontalne mjere koje se odnose na sve županije, uvijek postoji mogućnost da za nekoga ta mjera bude prestroga ili mu ne treba, kazao je za RTL Danas i dodao kako je uvijek negdje situacija bolja, a drugdje lošija.

On smatra kako će ovako imati mogućnost da se mjere usmjere tamo gdje problem postoji i da se problem riješi na izvoru, pogotovo jer svi lokalni stožeri imaju epidemiologa kao člana.

Upitan je li se današnji sastanak dogodio prekasno, Capak je kazao kako su do sada na isti način komunicirali s lokalnim stožerima.

- Međutim, sad smo im jasno predočili tu mogućnost i način rada da se princip supsidijarnosti primijeni i da se problem snimi i da se mjere usmjere tamo gdje je najpotrebnije - kazao je Capak i dodao kako je Nacionalni Stožer i dosad podržavao mjere koje su predlagali lokalni stožeri.

Na pitanje je li se moglo ovo ranije, kazao je da je Nacionalni stožer uvijek reagirao na način tako što su podržavali prijedloge lokalnog stožera.

Rast broja pozitivnih

Capak je komentirao i zabrinjavajući broj rasta broja pozitivnih u posljednja dva tjedna koji u Hrvatskoj iznosi 11 posto.

- Zbog ovog velikog broja oboljalih koji imamo u zadnja dva tjedna ili 10 dana nam je taj postotak značajno porastao. Inače smo mi kontinuirano bili ispod 5 posto i imali smo jako dobar postotak. Međutim, ovi veliki broje su nas podigli i mi se nadamo da ćemo te velike brojeve uspjeti smanjiti i vratiti se ispod 5 posto - objasnio je.

Svjetska zdravstvena organizacija u brojnim svojim dokumentima navodi kako je sve iznad pet posto pokazuje da situacija nije pod kontrolom.

- Mi ne mislimo da situacija nije pod kontrolom. To je samo jedan pokazatelj. Mi imamo jako dobre pokazatelje koji govore o identifikaciji izvora zaraze i načina na koji su se zarazili jer naši epidemiolozi rade ogroman posao jer sa svakim razgovaraju i identificiraju gdje se mogao zaraziti, pronađe potencijalne kontakte. Po nama je najvažniji pokazatelj koliko imamo neriješenih slučajeva. A imamo ih malo - objasnio je ravnatelj HZJZ-a za RTL.

Na pitanje stoji li računica da ako više testiramo, onda imamo i više pozitivnih, Capak je kazao da to "relativno stoji".

- Kada bi masovno testirali, sigurno bi pronašli i one asimptomatske, kojih prema našim zadnjim podacima, ima oko 15-20 posto. Tako da bi sigurno pronašli više - rekao je Capak i dodao: - No to je pitanje cost efektivnosti. Ako više testirate, više ste i novca potrošili, a pitanje je hoćete li naći dovoljno više pozitivnih da bi financijski pokrili takvu mjeru.