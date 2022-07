Čačić može samo 'lajati na mjesec'. Prijevremenih izbora neće biti, još netko će se za to pobrinuti

Radimir Čačić opet je udarna vijest, opet se sam diže na moralni pijedestal hrvatske politike, opet traži pažnju. Evo, upravo je objavio da njegova stranka Reformisti, koja je nula na političkoj sceni, na jesen izlazi iz vladajuće koalicije s HDZ-om. Kaže da je neispunjavanje koalicijskog dogovora oko željezničkog projekta Sjever jedan od najvažnijih razloga izlaska iz koalicije.



Čačić tvrdi da HDZ “svoj najprizemniji stranački interes do razine lokalnih organizacija stavlja ispred interesa građana Hrvatske, a to upravo čini jer sprečava projekt za cijelu regiju Sjever”, i to “izričito naredbama sprečava realizaciju”. I domeće: “Europa ga je podržala, ušlo je u prostorne i prometne planove, dobili smo novac od Europe. Naredba je da se ne radi, prema tome mi idemo van. Mi smo već dali sve rokove, oni su premašili. Mi nismo stranka koja će udarati ispod pojasa. Ne možemo i ne želimo raditi s partnerima koji se ne drže svoje riječi, čak i kad je potpisana”.