Burna subota u Europi: TIsuće prosvjednika na ulicama zbog visokih cijena, inflacije, protiv sankcija...

Nekoliko tisuća prosvjednika u subotu je u brojnim njemačkim gradovima tražilo zamrzavanje cijena stanarine dok inflacija u cijeloj Europi doseže rekordne razine, u Pragu se prosvjedovalo protiv visokih cijena namirnica i goriva, a u Rimu za bolje radne uvjete, socijalnu pravdu i politike krajnje desnice.

"Iznimno smo zadovoljni odazivom koji nam je pokazatelj u kolikoj su mjeri ljudi zabrinuti da si više neće moći priuštiti plaćanje najamnine za stan", rekao je Matthias Weinzierl, glasnogovornik Mietenstopp Kampagnei (kampanje kojoj je cilj zamrzavanje cijena najma).

Kampanju predvodi savez koji čini više od 160 raznih grupa za promidžbu, uključujući njemačku Udrugu stanara, Njemačku federaciju sindikata i Udrugu za radnu skrb.

Savez poziva na zamrzavanje najamnina u cijeloj zemlji na šest godina. Za to vrijeme se od zakonodavaca traži reforma stambenog tržišta i izgradnja pristupačnijih stanova za najam.

U Berlinu prosvjedi protiv sankcija Rusiji

Prosvjednici koji su se okupili u organizaciji krajnje desno orijentirane stranke, Alternative za Njemačku (AfDI) napali su mjere kancelara Olafa Scholza zbog rasta cijene energenata i mjere o politikama zaštite okoliša koju kani provesti njegova vlada.

Predsjednik AfD-a Tino Chrupalla protivi se Scholzovoj sheme ograničavanja cijena plina i traži ukidanje energetskih sankcija Rusiji uvedenih zbog rata s Ukrajinom.

"Prekinite ovakvu politiku sankcija", zatražio je Chrupalla. "Cijena plina vratit će se u normalu ako budemo kupovali jeftin plin iz Rusije."

Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Prema procjenama berlinske policije, na skupu AfD-a sudjelovalo je oko 10.000 ljudi, znatno više od prvobitno prijavljenih 4000. Glasnogovornik AfD-a iznio je istu brojku.

Na istodobno održanim protuprosvjedima okupilo se puno manje ljudi nego što se očekivalo, podaci su policije. Bilo ih je ukupno nešto manje od 1500.

U Pragu prosvjedi protiv siromaštva

Sve veće cijene hrane i goriva ponovno su na praške ulice izvukle brojne stanovnike koji od svoje vlade traže dodatnu pomoć. Skup pod nazivom "Protiv siromaštva" održan je u subotu u središtu grada, organizirali su ga sindikati, a okupio je više tisuća ljudi.

"Nismo došli zato što nemamo posla, nego zato što se bojimo za svoju budućnost", rekao je Josef Stredula, predsjednik sindikalne konfederacije CMKOS.

Među njegovim su zahtjevima povećanje minimalne plaće, koja trenutačno mjesečno iznosi 661 euro te da država regulira troškove svakodnevnih potrepština. Cijene su u Češkoj u kolovozu porasle 17,2 posto na godišnjoj razini, podaci su državne agencije za statistiku.

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Kao hitnu mjeru protiv visokih cijena energije vlada desnog centra na čelu s premijerom Petrom Fialom usvojila je mjeru ograničenja cijene struje i plina za kućanstva i mala poduzeća koja će na snagu stupiti s početkom studenog.

U Pragu je dosad održano nekoliko velikih skupova. Prosvjednici su od vlade tražili da učini više u borbi protiv skoka cijena. Mnogi prosvjednici okrivljuju odgovor EU-a na rat u Ukrajini i pozivaju na ukidanje sankcija nametnutih Rusiji.

U Rimu protiv ekstremizma krajnje desnice

Prosvjednici okupljeni u središtu Rima tražili su bolje radne uvjete i osudili ekstremizam krajnje desnice koja je pobijedila u rujnu na parlamentarnim izborima.

Trade union protest in Rome against the increase in the cost of basic foodstuffs, inflation and the increase in energy prices pic.twitter.com/94QHwPG89M — Sprinter (@Sprinter99880) October 8, 2022

Zahtijevali su ponovno da se vlada usredotoči na pitanja radnog prava i socijalne pravde u Italiji, ali i Europi.

Skup je održan na godišnjicu napada na sjedište talijanske sindikalne konfederacije CGIL u Rimu kada su krajnje desni ekstremisti upali sjedište CGIL-a te vandalizirali zgradu tijekom prosvjeda protiv mjera u pandemiji. Tada su vlasti uhitile članove krajnje desne stranke Forza Nuova koji su bili upleteni u napad.

Foto: Stefano Ronchini / ipa-agency.net

U subotu je glavni tajnik CGIL-a Maurizio Landini upozorio ljude na opasnost od fašizma u obraćanju na središnjem trgu Piazza del Popolo. Osudio je zastupnike jer ne slušaju radnike kada donose odluke o zakonu o radu.

Novu vladu koja se tek treba formirati pošto je na 25. rujna na izborima pobijedila krajnje desna stranka Braća Italije u koaliciji s također krajnje desnom Ligom te konzervativnom strankom Naprijed Italijo, Landini je upozorio da radnici ne žele biti konzultirani tek pošto su sve odluke donesene.