Bunny je željan slobode, šetnje i igre, a dane provodi u skloništu

Tek mu je godina dana, a živi u skloništu. Kad ga opisuju, volonteri imaju samo riječi hvale.

– Bunny i dalje stazom života hoda sam, a toliko je željan ljudi, slobode, šetnje i igre. Njegova ljepota ostavlja nas bez daha, sjajna dlaka, bijeli zubi i predivne jantarne oči krase ovog psa čiji pogled odaje tugu jer samoća mu teško pada. Bunny treba nekog da ga voli, da ga s ponosom predstavlja ljudima kao svog voljenog prijatelja – ističu volonteri udruge Sigurna kućica koji pomažu u brizi za pse iz Skloništa za životinje Velika Gorica i njihovom udomljavanju.

Bunny je zaigran i druželjubiv, pred njim je cijeli život, samo treba svog čovjeka, obitelj i dom u kojem će živjeti godinama. Sretan i zadovoljna uz ljude koji će mu pokazati kako živi voljeni kućni ljubimac. Možete mu pružiti i privremeni smještaj, jer život u skloništu za njega je kao zatvor. Javite se u Sklonište za životinje Velika Gorica, nazovite ih na 095 400 0567.