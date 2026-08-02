FOTO/VIDEO Španjolska postavlja plutajuću barijeru u Ceuti, traži se pojačanje od 200 policajaca

Španjolske vlasti priopćile su da postavljaju plutajuću barijeru na morskoj granici između svog sjevernoafričkog teritorija Ceute i susjednog Maroka, nakon što je priljev desetaka tisuća migranata na taj teritorij ranije ovoga tjedna izazvao uzbunu diljem Europske unije, izvijestili su Reuters i France24. Španjolska je priopćila da su prelasci migranata u njezinu sjevernoafričku enklavu Ceutu zaustavljeni jer je policija počela postavljati u subotu 500 metara dugu plutajuću barijeru na granici s Marokom nakon masovne navale u kojoj je poginulo najmanje 67 ljudi.

Prema španjolskim vlastima, oko 60.000 ljudi prešlo je u Ceutu kopnom ‌i morem od četvrtka u neviđenom priljevu migranata na kopnenoj granici Europske unije s Afrikom. Više od ⁠48.000 njih vratilo se u Maroko u roku od 48 sati, rekla je Španjolska. Civilna garda počela je postavljati novu barijeru ‌u subotu ujutro na lukobranu Tarajal, jednoj od glavnih točaka koje koriste ljudi koji pokušavaju ući na sićušni španjolski teritorij, navodi se u priopćenju vlade.

Pneumatska barijera, uz niz usidrenih pomorskih plutača, dizajnirana je da stoji 30 do 70 centimetara iznad vode i da se proteže čak jedan metar ispod površine, dodaje se, dok će kanal između barijera omogućiti plovilima Civilne garde da patroliraju tim područjem. Masovni prelazak izazvao je uzbunu diljem Europske unije, a 22 države članice, uključujući Hrvatsku, zatražile su u pismu koordinirano djelovanje za zaštitu vanjskih granica i druge mjere.

Irska, koja obnaša rotirajuće predsjedništvo EU-a, rekla je da je sazvala hitan videokonferencijski sastanak ministara unutarnjih poslova bloka kako bi raspravljali o krizi u utorak. Španjolski premijer lijevog centra Pedro Sanchez kritizirao je u petak odluku Italije da suspendira schengenske aranžmane putovanja bez putovnice s Madridom na mjesec dana.

"U ‌trenutačnom međunarodnom kontekstu, EU si ne može priuštiti ovakvu sebičnu, polarizirajuću i nezakonitu reakciju", napisao je Sanchez u pismu Europskoj komisiji i predsjednicima Europskog vijeća. Najmanje 67 tijela pronađeno je na španjolskoj strani granice, rekli su dužnosnici, nakon što su se neki migranti utopili, a drugi su zgnječeni dok su se pokušavali popeti na lukobran i graničnu ogradu. Mnoge su na migraciju natjerale ekonomske poteškoće, a ohrabrile su ih glasine na društvenim medijima.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska okrivio je mreže za krijumčarenje ljudi za iskorištavanje ranjivih migranata i širenje pogrešnih tumačenja nedavne presude španjolskog Vrhovnog suda da migranti presretnuti na moru ne mogu odmah biti vraćeni. Govoreći iz Ceute, Grande-Marlaska je novinarima rekao da je Španjolska uvelike uspostavila red u roku od 24 sata, ali je upozorio da kriza još nije formalno gotova i da će pojačani policijski i vojni angažman ostati koliko god bude potrebno, iako su noćni prelasci pali na otprilike nulu.

"Maroko nije nikakva prijetnja Ceuti ili ostatku Španjolske - to je potpuno pouzdan partner", rekao je, dodajući da nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na ​masovni ulazak. Sindikat AUGC španjolske Civilne garde priopćio je da traži pojačanje od najmanje 200 policajaca i upozorio da je potrebno dodatno raditi kako bi se spriječilo da ljudi plivaju oko nove barijere na napuhavanje.

Madrid je rekao da ljudi koji su neregularno ušli u Ceutu ne mogu putovati dalje u kopnenu Španjolsku ili drugdje u schengenskoj zoni. U priopćenju je ministarstvo vanjskih poslova dodalo da putnici koji napuštaju Ceutu morem ili zrakom prolaze policijske provjere identiteta, što predstavlja drugu razinu kontrole nakon kopnene granice s Marokom. Za razliku od većine Europe, Španjolska je zauzela otvoreniji stav prema migrantima, uvodeći program za odobravanje boravka za više od pola milijuna ljudi bez dokumenata. No, odbacila je ⁠sugestije da je taj program potaknuo navalu u Ceutu, rekavši da podnositelji zahtjeva moraju dokazati boravak u Španjolskoj prije 1. siječnja 2026. i pet kontinuiranih mjeseci boravka prilikom podnošenja zahtjeva.