Brutalno premlatili psa: 'Mogu misliti što bi bilo da je u dvorište izišla supruga ili dijete'

Rex se odmara, zasad mu je dobro, oporavlja se, ali tek za nekoliko dana moći ćemo sigurno reći je li sve prošlo bez posljedica – rekao nam je Karlovčanin Dejan Ranitović, pripadnik DVD-a Karlovac i vodič potražnog psa Rexa kojeg je u noći na nedjelju nepoznati počinitelj ozlijedio u dvorištu kuće.

Tko bi to i zašto učinio?

– Nakon druge terapije i infuzije, možemo reći da je bolje. Slab je na nogama, no koliko vidim ne vuče nijednu, koristi ih. Dobio je sedative, pregledan je, snimljen je rendgenom cijeli i nema nekih vidljivih težih posljedica – dodaje Ranitović, u čijoj kući 15-mjesečni njemački ovčar Rex živi već godinu dana u sustavu treninga za potražnog psa.

Sudjelovao je Rex u mnogim akcijama i treninzima, pa je nakon vijesti o napadu na njega, Dejan dobio brojne pozive i poruke sa željom da mu se pomogne.

– Svi su reagirali, nudili su nosila, novac, čak su se nudili i da dežuraju uz njega jer se mora biti budan uz njega u ovom prvom razdoblju – kazuje Dejan kojeg je u nedjelju ujutro supruga, dok je bio na poslu u Elektri, nazvala uznemirena jer je pronašla Rexa u dvorištu kuće pretučenog, u nesvijesti i krvavog. Rex zajedno sa još jednim psom živi u njihovoj obiteljskoj kući te i spavaju unutar kuće. Rano u nedjelju pušteni su u dvorište te se Rex nije vraćao u kuću, a supruga ga je ubrzo našla ozlijeđenoga.

Rendgen je pokazao da je Rex dobio najmanje jedan snažan udarac, pretpostavlja se pajserom ili nekom jačom letvom.

– Ne znamo ni tko je to bio ni zašto je to učinio. No, ako je bio spreman suprotstaviti se 40 kilograma teškom psu, mogu misliti što bi bilo da je u dvorište izišla supruga ili naše dijete. Rex je heroj, samo nas je htio obraniti – kazuje Dejan koji se zahvaljuje svima na brizi, pogotovo veterinaru Tomislavu Kalčiću, koji je u nedjelju iz Zagreba došao radi Rexa.

Sretni su što se oporavlja

I u karlovačkom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu sretni su što se član njihova K9 tima oporavlja.

– Vraćali smo se iz Šibenika s intervencije kada smo dobili informaciju da je Rex napadnut. Zgranulo nas je sve to, no stanje mu se, srećom, popravlja. Potražni psi su nam važni jer imaju veliku ulogu u pretrazi terena i objekata i jedan potražni pas zamijeni deset vatrogasaca. Uz to, kao i svaki drugi naš K9, Rex je jedan od nas. Stoga se svi nadamo da će mu biti dobro – rekao je za Večernji list zapovjednik DVD-a Karlovac Dražen Petrić.

I Ranitovići očekuju da će Rex uskoro opet biti onaj stari te s njima ići u šetnju i na teren.

– On je dio naše obitelji. Teško nam je bilo, ali sada smo svi sretniji jer vidimo da se oporavlja – zaključuje Dejan.