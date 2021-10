Britanci uhitli osumnjičenog za teroristički napad na koncertu Ariane Grande u Manchesteru

Britanska policija koja istražuje samoubilački napad u Areni u Manchesteru 2017. uhitila je u petak muškarca pod optužbom za terorizam.

Dvadesetčetverogodišnji muškarac uhićen je po povratku u Veliku Britaniju preko zračne luke u Manchesteru. Osumnjičen je da je bio uključen u pripremu terorističkih napada ili da je pomagao drugima u pripremi, objavila je policija u priopćenju.

Muškarac je iz Manchestera, pojašnjava se.

Foto: WP#ECAF The aftermath of the terror attack at the Ariana Grande concert as forensic officers search the grounds of the Manchester Arena Featuring: Atmosphere Where: Manchester, United Kingdom When: 23 May 2017 Credit: Euan Cherry/WENN.com

Dvadeset i dvoje ljudi, uključivo sedmero djece, poginulo je u napadu na koncertu u Areni u Manchesteru koji je održavala američka pjevačica Ariana Grande.

Samoubilački napad je izvršio Salman Abedi. Njegov brat Hashem Abedi proglašen je krivim i u kolovozu 2020. osuđen na zatvorsku kaznu od najmanje 55 godina, za pomaganje Salmanu u planiranju napada. Braća su Libijci čiji su roditelji emigrirali u Britaniju tijekom vladavine Moamera Gadafija.