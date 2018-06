Britanci su sve glasniji – želimo Brexit za Brexit

Krajem lipnja u Velikoj Britaniji obilježava se dvije godine od prekretničkog referenduma o izlasku iz Europske unije. Iako je dio građana još uvijek zadovoljan njegovim ishodom, sve se češće čuju zahtjevi za radikalnu promjenu kursa. Brexit će se službeno dogoditi 29. ožujka sljedeće godine.

Problemi u proizvodnji

Dio britanske političke elite još se ne može pomiriti s Brexitom. Da je tomu tako, potvrđuje i prošlogodišnji apel bivšeg šefa tamošnjih liberala Nicka Clegga da bi se trebao provesti još jedan referendum zato što su prekretnica bili glasovi – starih ljudi.

Tamošnji politički komentator Peter Kellner smatra da se posebno laburistički glasači predomišljaju, a uz to slaže se s Cleggom.

– Otvoreno govoreći, stariji koji su većinom glasali za izlazak umiru, a mlađi, kojih sve više ima pravo glasa, većinom su za ostanak – smatra on.

Premijerka Theresa May unatoč pritiscima rekla je u veljači da neće biti drugog referenduma.

– Izlazimo iz EU. Narod u Ujedinjenom Kraljevstvu čvrsto vjeruje da se, ako nešto odluči, vlada ne može okrenuti i reći mu: 'Ne, pogriješili ste' – objasnila je May.

S druge strane, i britanski su menadžeri počeli sve glasnije govoriti o negativnostima Brexita. Prije svega smeta im dodatna birokracija koja će nastati zbog popunjavanja carinskih deklaracija jednom kad Britanija izađe iz Unije. Isto tako, repromaterijal predstavlja više od 50 posto kako uvoza tako i izvoza zemlje u Uniju i iz nje. Britanski mediji već nagađaju da će to ozbiljno otežati proizvodnju u zemlji.

‘Zadržite EU regulaciju robe’

No, bude li britanska premijerka i ostala čvrsta u svojem stavu, pitanja o završnom dogovoru o načinu izlaska te zemlje iz Unije ostaju otvorena. Nedavno je tako britanski think tank Otvorena Europa predložio da ta zemlja zadrži europsku regulaciju robe u zamjenu za održanje pristupa jedinstvenom tržištu.

- Nema snažnog poslovnog razloga za trenutačno odbacivanje europskog regulatornog režima', piše u zaključcima tog instituta.

Regulacija sektora usluga ostala bi pak u domeni britanske vlade.

I dok tamošnja vlada mora uzimati u obzir interese aktera da bi zemlju pod što boljim uvjetima izvela iz Unije, najprije se mora pozabaviti partnerom konzervativaca u vladi, unionističkom strankom iz Sjeverne Irske DUP, i to da bi uopće opstala jer ta stranka ima ključnih deset mjesta u parlamentu. 'Ako nas ne bude tretirala kao ostatak Ujedinjenog Kraljevstva, izaći ćemo iz vlade', već su najavili. Ta stranka ne želi vidjeti nikakve carinske zapreke između Sjeverne Irske i ostatka Kraljevstva. Kako će May pomiriti taj zahtjev s onim da 'irska granica' ostane 'mekana', bit će najveće pitanje cijelog procesa. Na ta pitanja odgovor traži i vlada Republike Irske, i to do sastanka Europskog vijeća krajem mjeseca. Koliko problema!