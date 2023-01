Ako bismo u povijesti ljudskog društva tražili neku konstantu, nešto što bi nalikovalo prirodnom zakonu, onda bi to bila okolnost da u svakom društvu imamo elitu čiji je jedini interes da održi svoj status elite. Bez obzira na to je li to društvo demokratsko, autokratsko, teokratsko ili totalitarno, uvijek na njegovom vrhu ili čelu nalazimo usku skupinu ljudi koji ni o čemu drugom ne vode računa nego o tome kako da opstanu na vlasti.



U stvari, gledano s druge strane, moglo bi se i reći da je svrha svakog društva, bar kako to društvo vide oni koji ga vode, jest da stvori i čuva svoju elitu na vlasti. Bilo koja korist za društvo od toga je samo sekundarna stvar, i elita će raditi na dobrobit društva samo ako je ta dobrobit upregnuta u svrhe održanja elite na vlasti. Sve demokracije žive od propagande kako se interesi elite i interesi društva savršeno poklapaju.