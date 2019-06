'Brendiranje zemlje nije dnevnopolitička tema nego nacionalni projekt'

Ljudi, životni stil, prirodne ljepote i raznolikost, očuvanje i inovativnost, društvena odgovornost, kulturno bogatstvo te “slana i slatka” – upravo to je sedam značajnih elemenata identiteta koji čine osnovu za brend Hrvatske koje je na jučerašnjoj konferenciji prvi put javnosti predstavila Dubravka Sinčić Ćorić, voditeljica predsjedničine Radne skupine čiji je cilj bio trasirati i odrediti identitet i brend Hrvatske.

– U Hrvatskoj žive neotuđeni, srčani, ponosni, snalažljivi, vrijedni i gostoljubivi ljudi, snažnog karaktera, uvijek spremni pomoći jedni drugima, što vidimo od Domovinskog rata do slučaja male Mile, uspješni u sportu, znanosti, kulturi i gospodarstvu. Hrvatska je sigurna zemlja, nudi mogućnost uravnoteženog i opuštenog stila života, u kojem ljudi uspješno balansiraju između ambicija i užitka, posla i vremena s obitelji i prijateljima. Hrvatska ima prekrasnu i bioraznoliku prirodu, more i rijeke, nizine i planine, pitomo i divlje, nacionalne parkove i rezervate. Na malom prostoru pruža velika iskustva. Hrvatska je očuvana i inovativna, nudi prilike za ulaganje u nove tehnologije i obnovljive izvore energije, ima bogate prirodne resurse i kreativne, vrijedne i talentirane ljude, kao osnovu za ekonomski uspjeh. Hrvatska osigurava zdravstvenu skrb i obrazovanje dostupno svima. Hrvatska je kulturni dragulj, kulturološki povezuje istok i zapad, mediteransku i kontinentalnu Europu i tradicionalnu i suvremenu umjetnost i nudi očuvanu i globalno prepoznatu jedinstvenu kulturnu baštinu. I na kraju, Hrvatska je slana i slatka, nudi “hranu s okusom”, izvorne namirnice i domaće delicije pa na tanjuru imamo sve pripremljeno na zdrav, autohton i domaći način. Nakon svega možemo zaključiti da Hrvatska ima sve predispozicije da postane – zemlja po mjeri čovjeka, što čini srž brenda Hrvatska – iscrpno pojašnjavajući svaku od sedam smjernica – kazala je Dubravka Sinčić Ćorić pojasnivši i metodologiju te kronologiju rada kojom se došlo do ovih rezultata, pohvalivši pritom i entuzijazam, otvoren um i srca, svih onih koji su bili uključeni u radnu skupinu. A kako je njihov cilj bio ponuditi smjernice razvoja hrvatskog nacionalnog brenda utemeljenog na nacionalnom identitetu, voditeljica je navela što to sve predstavlja brendiranje zemlje.

– Brendiranje zemlje treba biti vizionarsko, orijentirano budućnosti i aspiracijama nacije. Ono treba biti utemeljeno u optimizmu i pozitivnim karakteristikama zemlje te se treba svidjeti njezinim stanovnicima. Brendiranje nije dnevnopolitička tema, ono treba biti iznad tih tema. To treba biti dugoročni nacionalni projekt koji predstavlja sredstvo za konkurentsku borbu u međunarodnom kontekstu. I sad trebamo razmišljati kako tu priču ispričati ljudima različite dobi. Zato treba osmisliti posebne kampanje za naše stanovništvo, investitore i poslovne ljude, turiste, dijasporu, političare, diplomatsku mrežu, međunarodne institucije, potrošače... Znači, sad sve ovo treba kreativno i komunikacijski razviti i implementirati, a za to smo odgovorni svi zajedno – rekla je D. Sinčić Ćorić.