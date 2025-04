BOX NOW Grupa dinamično razvija svoje poslovanje u četiri zemlje jugoistočne Europe

BOX NOW Grupa, koja dostavlja pakete naručene putem internetskih trgovina u svoje paketomate, značajno je proširila poslovanje u svim zemljama u kojima djeluje tijekom 2024. godine. Ukupan broj isporučenih paketa premašio je 19 milijuna, a do kraja godine Grupa je mjesečno dostavljala više od 3 milijuna paketa. To predstavlja godišnji rast od čak 600 %.

Grupa trenutno upravlja s više od 3.500 paketomata, s dnevnim kapacitetom do četvrt milijuna paketa, postavljenih diljem Grčke, Hrvatske, Bugarske i Cipra – a njihov broj kontinuirano raste. U prosincu 2024. Grupa je postala profitabilna, unatoč znatnim ulaganjima u svoju mrežu, te planira daljnji rast tijekom 2025. godine. Prvi mjeseci tekuće godine potvrđuju taj trend.

U Grčkoj Grupa trenutačno drži većinski udio na tržištu paketa koje korisnici preuzimaju iz paketomata, dok je u Hrvatskoj i na Cipru premašila tržišni udio od 20 % u dostavi svih internetski naručenih paketa. Dodatno, u Hrvatskoj BOX NOW planira pokrenuti svoju prvu automatiziranu liniju za sortiranje u trećem kvartalu te nastoji postati tržišni lider unutar dvije godine.

„Posebno me veseli što smo uspjeli optimizirati naše procese u Hrvatskoj - kao i u ostalim zemljama - u najvećoj mogućoj mjeri. Zahvaljujući tome možemo korisnicima ponuditi povoljnije cijene i bolje ukupne uvjete od konkurencije u velikoj većini slučajeva“, izjavio je Tomáš Kočka, partner u EMMA Capitalu zadužen za ovaj segment.

EMMA Capital osnovala je BOX NOW 2021. godine i trenutačno posjeduje 87,5 % udjela u Grupi. Preostali manjinski udio drži grčka tvrtka PCP (Public Capital Partners).

EMMA Capital je privatni investicijski holding osnovan 2012. godine od strane Jiříja Šmejca. Posljednjih se godina prvenstveno usmjerava na tržišta Europske unije, no prisutna je i na drugim tržištima u Europi i Aziji. Obično aktivno sudjeluje u kompanijama u kojima ima vlasnički udio, uključujući njihovo upravljanje, razvoj i eventualno restrukturiranje. Investicijski prioritet EMMA-e su maloprodajne i korisnicima orijentirane tvrtke, dok istovremeno uspješno ulazi i u B2B segment.

Više informacija o BOX NOW-u dostupno je na: http://boxnow.hr.