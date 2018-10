Boris Johnson prijeti – premijerku May mogli bi optužiti za veleizdaju

U opusu popularne švedske grupe Abba našlo bi se možda i primjerenih pjesama za ovaj trenutak u pregovorima o Brexitu – možda pjesma “SOS” ili “Waterloo” – ali britanska premijerka Theresa May izašla je jučer na pozornicu na konferenciji svoje Konzervativne stranke plešući uz zvuke Abbina hita “Dancing Queen”.

Bila je to snažna autoironija na nedavno doživljenu javnu sramotu u Africi, gdje su je kamere snimile kako se trudi, ali tragikomično joj to ne uspijeva, plesati sa školarcima koje je posjetila. Jučer u Birminghamu Mayičini plesni pokreti bili su sasvim u redu, dovoljni da izmame smiješak i pljesak stranačke vojske, a politički potezi na i oko konferencije bili su dovoljni da je Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg i ostali nezadovoljni zagovornici tvrdog Brexita unutar Konzervativne stranke ne zbace s vlasti. Barem zasad.

Nije da Boris nije pokušao: u Birminghamu je održao govor o tome kako bi “nakon tisuću godina neovisnosti ova zemlja mogla zaista izgubiti vjeru u svoje demokratske institucije” i biti “toliko demoralizirana i iscrpljena da zauvijek podčini te institucije stranoj vlasti”. Johnson i dalje tvrdi da je Mayičin plan iz Chequersa katastrofa i da će pretvoriti Veliku Britaniju u vazalnu državu Europske unije. U Birminghamu se čak poigravao mišlju da bi autori plana iz Chequersa, dakle premijerka May, mogli biti optuženi za veleizdaju – i to, kaže Johnson, “na temelju propisa Praemunire iz 14. stoljeća, koji kaže da nijedan strani sud ili vlada neće imati jurisdikciju nad ovom zemljom”.

No Johnson nije uspio srušiti premijerku May na konferenciji u Birminghamu, a britanski mediji, pa i oni koji najvatrenije zagovaraju Brexit poput Daily Maila, pišu da je njegov govor bio “duboko nerealan” i znak nelojalnosti. Johnson tvrdi da im Britanija nikad neće oprostiti što su ispregovarali takav polu-Brexit kakav priprema premijerka May, no Daily Mail mu uzvraća: “Ako Johnsonove osobne ambicije pomognu laburističkim polupečenim marksistima da dođu na vlast, njegova stranka i zemlja neće mu to nikad oprostiti”.

Premijerka May u govoru je obećala da nikad neće iznevjeriti referendumsku odluku o izlasku iz EU te da će budućnost nakon Brexita biti obećavajuća, divna i krasna. Ostala je pri svome planu iz Chequersa poručivši da oni torijevci koji vuku u drukčijem smjeru, poput Johnsona i Rees-Mogga, stvaraju rizik da “tražeći savršeni Brexit, dovedu do toga da nikakvog Brexita ne bude”.

– Najbolji su dani pred nama – poručila je.