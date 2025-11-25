Naši Portali
27 GODINA KAZNE

Bolsonaro počinje služiti zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara

FILE PHOTO: Former Brazilian President Bolsonaro to undergo skin surgery, in Brasilia
Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
25.11.2025.
u 21:21

Svoje ponašanje pripisao je utjecaju mješavine antikonvulzivnih lijekova koje uzima zbog kroničnog štucanja, a zbog kojih je mislio da je uređaj za praćenje kretanja nosio opremu za prisluškivanje.

Brazilski Vrhovni sud u utorak je odredio bivšem predsjedniku Jairu Bolsonaru 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara.

Sudac Alexandre de Moraes odmah nakon toga je naredio Bolsonaru da započne služenje kazne u sjedištu brazilske savezne policije u Brazsiliji gdje je pritvoren od subote.

Ranije u utorak, najviši sud zemlje formalno je zaključio Bolsonarov slučaj planiranja državnog udara, čime je njegova osuda postala konačna. Bolsonaro je u rujnu osuđen na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio na predsjedničkim izborima 2022. od ljevičara Luiza Inacija Lule da Silve.

Bio je u kućnom pritvoru više od 100 dana u Braziliji zbog kršenja mjera opreza u zasebnom slučaju zbog navodnog traženja uplitanja Sjedinjenih Država u njegov slučaj. Bolsonaro je porekao bilo kakvu namjeru bijega ili pokušaja uklanjanja nanogice. Svoje ponašanje pripisao je utjecaju mješavine antikonvulzivnih lijekova koje uzima zbog kroničnog štucanja, a zbog kojih je mislio da je uređaj za praćenje kretanja nosio opremu za prisluškivanje.

Kupnja