Horvatinčić 4. put odgađa zatvor? Zatvorska bolnica: Odgodite kaznu do kraja rehabilitacije

Kod osuđenika se radi o znatnom pogoršanju bolesti koja se ne može liječiti unutar zatvorskog sustava. Zbog toga predlažemo odgodu izvršenja kazne zatvora radi provođenja potrebne rehabilitacije. Stav je to Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS), nakon što im je sudac izvršenja kazne zatvora zagrebačkog Županijskog suda dostavio medicinsku dokumentaciju Tomislava Horvatinčića.

Horvatinčić je koncem 2019. pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je 2011. skrivio pomorsku nesreću u kojoj je usmrtio dvoje ljudi. Zbog toga mu se sudilo tri puta, dvije su mu presude ukinute, a treća je potvrđena. No, on je istovremeno teško bolesna osoba, koja zbog toga traži odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Javnost na te njegove zahtjeve ne gleda blagonaklono, misleći da se radi o odugovlačenju te mu ne vjeruje da je teško bolestan. S druge strane, jedan od zakonskih razloga za odgodu izvršenja kazne je bolest, a prije no što odluče hoće li udovoljiti zahtjevima osuđenika za odgodom odlaska u zatvor, suci izvršenja traže stručna mišljenja liječničke struke.

Tako je i u slučaju Horvatinčića, koji je zbog svojih problema sa zdravljem nekoliko puta tražio odgodu odlaska u zatvor. Zadnji put krajem veljače jer se u zatvor trebao javiti 2. ožujka, no on je u tom trenutku bio na operaciji u Beču. Pa je njegova obrana prvo tražila novu odgodu, prvo dok ne dođe medicinska dokumentacija, a zatim i dok on ne obavi rehabilitaciju, koja bi trebala potrajati i do šest mjeseci. Za svoje navode sudu sucu izvršenja su dostavili medicinsku dokumentaciju iz bečke bolnice, koju je sudac izvršenja zatim proslijedio BOLS-u tražeći njihovo mišljenje. A oni su mišljenja da se o Horvatinčiću ne mogu zdravstveno skrbiti, tim više što on veće ima zakazane termine stacionarne rehabilitacije. Pa sucu izvršenja kazne zatvora ne preostaje ništa drugo do posluša savjet BOLS-a te odobri Horvatinčiću novu odgodu, koja će vjerojatno potrajati do kraja njegove rehabilitacije. No ovaj put će se ta rehabilitacija, kako se neslužbeno doznaje i nadzirati, a ako se ispostavi da je Horvatinčić negdje drugdje, a ne na rehabilitaciji, bit će bez odgode poslan na izvršenje kazne zatvora.

