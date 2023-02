Projekt kakav kod nas nije viđen: Bliži se spajanje cetinskog mosta, objavljene nove fotografije

Most iznad rijeke Cetine u Omišu uskoro bi trebao biti spojen. Dio je to obilaznice koja bi trebala riješiti prometne probleme koji nastaju u ljetnim mjesecima. Projekt izgradnje mosta započeo je 2019. godine. Predviđena dužina mosta iznosit će 152 metra, uz po 30 metara "skrivenih" nosača u tunelima, a vrijednost cijelog projekta jest 180 milijuna kuna.

Atraktivne fotografije s gradilišta već dugo izazivaju pozornost javnosti, a posebno to što dva dijela konstrukcije koji izlaze iz tunela nisu bila na istoj visini. Pojašnjenje smo potražili u Hrvatskim cestama.

- Na mostu Cetina bilo je preostalo je još samo jedno potiskivanje od oko 12 metara, a u konačnici i njegovo noveliranje u smislu prilagodbe i fiksiranja ležajeva. Istina je da dijelovi mostova nisu bili na istoj visini. Naime, zbog promjenljive visine poprečnog presjeka mosta prilikom svakog potiskivanja konstrukcija se pomiče i visinski. Nakon posljednjeg potiskivanja obje strane su na istoj visini, tako da će se moći međusobno spojiti i cijela konstrukcija konačno fiksirati na ležajeve - pojašnjavaju.

Što se tiče radova na projektu, oni napreduju sukladno planiranom. - Oba tunela su pred samim dovršetkom. U tunelu Komorjak je potrebno izvesti odvodnju, a koju je moguće izvoditi tek po završetku potiskivanja mosta Cetine, dok se u tunelu Omiš izvode radovi na odvodnji spoja tunela i mosta te radovi na hidrantskoj mreži. Po završetku navedenih radova te asfaltiranja, u tunelima će se izvoditi radovi opremanja. Na trasi ceste izvodi se zaštita pokosa, to jest u tijeku je ugradnja sidara, a dosad je obavljeno 70 posto - kazali su nam nedavno u Hrvatskim cestama. Poslali su nam video koji prikazuje tehnologija potiskivanja konstrukcije. U njemu je, vele, jasno vidljivo kako se nakon svakog potiskivanja konstrukcija prilagođava.

Gradnja dijela omiške obilaznice – dionica DC 70 – most Cetina – Omiš istok – jedan je od najzahtjevnijih građevinskih projekata u Hrvatskoj, projekt kakav dosad u nas nije viđen. Posebnu nepoznanicu i sigurnosni rizik, navode u HC-u, u tom projektu predstavljala je stabilizacija nestabilnih blokova stijena iznad kanjona rijeke i samog mosta Cetina te postojećih prometnica ispod mosta tijekom gradnje i korištenja ceste.

Izazovan posao

U HC-u ističu da je taj projekt složen u svakom smislu – prometno-projektnom, oblikovnom i organizacijskom – te predstavlja iznimno složen izazov za izvođača radova, koji na malom prostoru mora sagraditi sve vrste građevinskih objekata na cesti – tunel, most i potporne zidove. Projekt izgradnje državne ceste od DC 8 u čvoru Omiš istok preko kanjona rijeke Cetine do spoja na DC 70 dio je velikoga projekta nove obilaznice od Splita do Omiša – nove multimodalne platforme splitske aglomeracije.