Bliži se prvi digitalni popis, Plesac: Ne možemo natjerati popisivače da se cijepe, no velik broj ima COVID potvrdu

Državni zavod za statistiku i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva održali su danas konferenciju za medije uoči početka prvog digitalnog Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. Na konferenciji su o detaljima dvije faze popisa govorili ravnateljica DZS-a Lidija Brković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić i koordinator za popis stanovništva Damir Plesac.

– Građani će moći samostalno popisivati sebe i članove svojeg kućanstva. U drugoj fazi popisa, koja će uslijediti odmah nakon prve faze, na teren izlaze popisivači, njih nešto manje od 8 tisuća. Oni će također preuzeti kontrolnu šifru od kućanstava koja su se samostalno popisala. Ako se ustanovi da do 17. listopada nisu popisane sve jedinice, produljit ćemo rok do 29. listopada – kazala je ravnateljica DZS-a Lidija Brković.

– Oko 20 minuta dovoljno je da se ispuni upitnik – navela je Brković.

Platforma e-Građani prepoznaje osobu koja se u sustav prijavljuje preko vjerodajnice te je postavlja kao referentu osobu za kućanstvo. Nakon ispunjavanja upitnika, svatko će dobiti jedinstvenu šifru.

– Bitno je da građani pospreme šifru koju će kasnije dati popisivaču – naglasila je ravnateljica DZS-a.

Prvi rezultati popisa bit će objavljeni najkasnije 60 dana nakon popisivanja na terenu, navela je te se osvrnula na tajnost podataka.

– Ni jedna institucija neće moći dobiti ni jedan podatak iz službene statistike. Prema zakonu, podaci prikupljeni prilikom popisa statistički su povjerljivi i službena su tajna – kazala je te pozvala građane da iskoriste mogućnost samopopisivanja.

Državni tajnik Bernard Gršić uvodno je pohvalio DZS na stvaranju digitalnog popisa.

– Preporuka je da građani obave samopopisivanje preko sustava e-Građani – kazao je te pojasnio što je vjerodajnica potrebna za digitalni upis.

– To je set podataka kojima se korisnik predstavlja u digitalnom svijetu. Dijele se na tri razine sigurnosti, u Hrvatskoj ih imamo 25, naveo je.

Damir Plesac, koordinator za popis stanovništva, osvrnuo se na razliku između prebivališta i boravišta, odnosno koju adresu treba upisati ako one nisu iste.

– Imamo najčešću situaciju da osoba boravi tamo gdje joj je prebivalište. Ako su adrese različite, nas zanima ona lokacija gdje osoba boravi, odnosno gdje provodi najveći dio vremena. Imamo puno pitanja građana na tu temu, pogotovo naših državljana koji žive vani, a imaju ovdje prebivalište. Ono što je najbitnije, nas zanima boraviše, a ne adresna na koju osobi glasi osobna iskaznica – tvrdi.

– Ono što je u svakodnevnom životu osobna karta ili putovnica, to je u digitalnom svijetu vjerodajnica. Dovoljno je da jedno kućanstvo ima jednu vjerodajnicu, jedna osoba popisuje cijelo kućanstvo. Ako ih ima više – treba se izabrati jedna referentna osoba, dodaje Plesac.

Naveo je kako popisivači neće morati predočiti negativan COVID test građanima.

– Popisivač neće trebati predočiti test, no preporučili smo da se maksimalno pridržavaju mjera. Ako građani ne žele pustiti popisivača u stan, mogu se popisati negdje ispred. Ako je osoba u izolaciji, popis traje dovoljno dugo i dovoljno je vremena da popisivač ponovno dođe nakon izlaska kućanstva iz izolacije. Ne možemo natjerati popisivače da se cijepe, no prema našim podacima, velik broj ima COVID potvrdu – kazao je.

Prema Zakonu, kako navodi, postoji mogućnost da dođe do prekršajnih kazni ako osobe namjerno ne žele davati podatke ili daju pogrešne. Na zadnjem popisu, kaže, nitko nije kažnjen. – Uvijek postoji prvi put, dodaje.

– Popisivači će imati svoju majicu, laptop i akreditaciju prema kojoj će se prepoznavati. Mislim da će biti vrlo prepoznatljivi, kazao je Plesac kako bi građani znali razlikovati popisivače od potencijalnih prevaranata.

Samopopisivanje je, kaže, znatno jeftinije. – Da popisivač potpiše jedno četveročlano kućanstvo, to stoji 40 kuna, a samopopisivanje je osam kuna – naveo je.

– Cilj popisa nije da mi popisujemo naše državljane koji žive vani, cilj je da popišemo stanovništvo koje živi u Republici Hrvatskoj. Prebivalište nije uvjet, nego da se osoba popiše na stvarnoj adresi na kojoj borave, kazao je zaključno Plesac te naglasio kako se s jednom vjerodajnicom ne mogu popisati dva kućanstva.

Podsjetimo, u ponedjeljak, 13. rujna, počinje prvi digitalni popis stanovništva, kućanstva i stanova. Trajat će do 26. rujna, a građani će se moći samopopisati preko sustava e-Građani. Nakon toga, u drugoj fazi popisa koja traje do 17. listopada, popisivači izlaze na teren kako bi popisali one koji se nisu popisali online, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale samopopisivanjem građana.