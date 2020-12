Bivši šef Janafa do kraja tjedna na slobodi? USKOK odustao od važnog vještačenja

Za dva dana istječe istražni zatvor bivšem čelniku Janafa - Draganu Kovačeviću. U srijedu bi, kako doznaje RTL, trebali biti ispitani posljednji svjedoci - što znači da bi mogao na slobodu.

U međuvremenu, u istrazi se, kako doznajemo, pojavio niz problema. Jedan od njih je i da je USKOK odustao od vještačenja novca za kojeg tvrde da je Kovačević skrio prije uhićenja. I to jer je preskupo. No, obrana će inzistirati na tome - makar preuzeli trošak na sebe. Jer, tvrde - USKOK je tim proširenjem debelo pogriješio.

Nakon tri mjeseca iza rešetaka nekadašnji čelnik Janafa mogao bi se braniti sa slobode, ako USKOK ne proširi istragu.

"Svi ovi glavni akteri iz Slovenske dali su svoje iskaze i ti iskazi nisu takvi da bi nama pravili bilo kakav problem", rekao je Ivo Farčić, odvjetnik Dragana Kovačevića.

A što se to događalo 11. studenog prošle godine u Klubu - odvjetnik Kreše Peteka tvrdi kako je rekonstrukirao svaku sekundu i minutu. ''Bit će to razdoblje od 22 minute'', kazao je Kovačevićev odvjetnik Veljko Miljević.

I u tom periodu, uvjerava - neće se moći dokazati da je Petek Kovačeviću predao bilo kakav novac.

"Budite uvjereni da se to ne može ni jednim dokaznim sredstvom dokazati. A to je i logično kao što je moj branjenik u kratkoj obrani 17. rujna rekao da to nije istina. Oko novca za kampanju ćemo vidjeti. To nek drugi grade što žele, ja vam kažem da se ova inkriminacija ne može dokazati sukladno sadržaju dokazne građe u spisu", kazao je Veljko Miljević, odvjetnik Kreše Peteka.

USKOK bi problema mogao imati i s dokazivanjem tvrdnje da je Kovačević prije uhićenja gotovo pet milijuna kuna sakrio kod Gorana Puklina, supruga tužiteljice koja je pisala optužnicu za Agrokor koja je zbog svega zatražila razriješenje.

"Vrlo vam je jednostavna stvar - ako tvrdite da je to novac koji pripada Kovačeviću tada je nemoguće da na tolikoj količini novčanica ne bi bili njegovi tragovi, bilo otisaka, bilo tragova DNK. E sad, problem vam je u tome što ako se vještače novčanice, novčanice bivaju uništene, a tu se radi o velikoj količini novca i USKOK za sada ne želi preuzeti taj rizik", izjavio je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Gorana Puklina.

S obzirom da je riječ o vještačenju koje bi moglo koštati i dvostruko više od zaplijenjenih milijjuna, postavlja se pitanje kako će se onda dokazati što je istina - ono što tvrdi obrana Puklina ili USKOK?

"Obrana će predlagati da se barem dio novčanica čak i na naš financijski rizik, mi ćemo biti spremni podmiriti buduću štetu koja bi nastala oštećenjem tih novaca vještače - jer smo potpuno sigurni da nema ni teoretske mogućnosti da na bilo kojem novcu bude Kovačevićev trag. Na novcu će se naći samo i isključivo naći tragovi Puklina", rekao je Pavasović Visković.

Nevinost će dokazivati i Vinko Grgić - bivši gradonačelnik Nove Gradiške koji je ostavku još ranije podnio iz Remetinca.

"Obzirom da očekujemo da bi bili ispitani svi svjedoci, obzirom da je ranije podnio ostavku - za očekivati je da postoji mogućnost da mu se ukine istražni zatvor. On za sada osjeća da nije kriv. Ali u ovom trenutku se primarno rješava pitanje istražnog zatvora, a ne krivnje", rekao je Grgićev odvjetnik Zoran Mataić.

Uz Grgića - djelo više ne može ponoviti Dragan Kovačević koji je s čelnog mjesta Janafa razriješen. Ostavku je podnio i Krešo Petek koji je predao i zahtjev za mirovinu. Iz afere Janaf o ostavci za sad ne razmišlja jedino HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice, Dražen Barišić.