Bivši saborski zastupnik objavio da se seli u Indiju: 'Kritizirali su me što radim na pokvarenom Zapadu, sad opet ne valja'

Bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac, koji već više od pet godina živi i radi u Irskoj, objavio je na svom Facebook profilu kako kreće u potpuno novi životni smjer – odlazi u Indiju. "Napokon idem. Nakon više od pet godina u Irskoj, odlazim u Indiju. Ostavljam sve – kuću, posao, auto, stvari i komfor. Nosim jedan kofer, jedan ruksak i laptop. Eto, toliko materijalnog treba čovjeku koji je proživio polovicu života, nekih 25 kg ukupno", napisao je Bunjac.

Kao konačnu destinaciju naveo je Vrindavan, sveto mjesto u indijskoj državi Uttar Pradesh, koje je prema hinduističkoj tradiciji povezano s božanstvom Krišnom. "Idem pravo u Vrindavan, sveto mjesto gdje je svoju mladost proveo Krishna kad se manifestirao na Zemlji kao čovjek. Općenito se smatra i da je sam Vrindavan manifestacija vječnog duhovnog života na Zemlji. Čudesno mjesto, san svakog čovjeka koji traga za spiritualnim iskustvom", objasnio je svoju odluku.

Reakcije na njegovu objavu nisu izostale. Neki ga podržavaju, nazivaju "avanturistom" i poručujući da mu žele sreću jer je Indija, kako kažu, "čudesna zemlja". Drugi pak izražavaju sumnju u takav korak, pa su mu poručili da je "istočnjačka utopija rezervirana za neradnike" te da sreće tamo neće naći. "Nije to san svakog, to je tvoj san i san tebi sličnih. Spiritualno se postiže bilo gdje, nije vezano za mjesto." napisao je jedan.

Bunjac im je uzvratio: "Do jučer su me kritizirali što radim na pokvarenom Zapadu, sad kad idem na Istok opet ne valja." Podsjetimo Bunjac je do 2019. godine bio član Živog zida, a kasnije se pridružuje stranci Ivana Pernara.