Bivši pripadnik HV-a Stjepan Pranjić tužio MORH radi neisplate prekovremenih sati, straža...

U travnju ove godine navršit će se punih 5 godina od kako je bivša djelatna osoba MORH-a, Stjepan Pranjić iz Drenovaca, pokrenuo sudski postupak protiv MORH-a radi neplaćanja straži, dežurstava, terena, prekovremenih sati, noćnog rada, godišnjih odmora... Po riječima Pranjića u tih 5 godina se sudski postupak, koji se vodi pred Općinskim sudom u Vinkovcima, gotovo da nije pomakao s mrtve točke pri čemu posebno proziva MORH.

- Čini se kako zakoni RH za MORH ne važe i pitam se kako je to moguće. Razgovarao sam sa sutkinjom, sam sam je nazvao jer to moji odvjetnici nisu napravili, kada mi je rekla kako njima MORH neće da pošalje potpunu dokumentaciju. Podsjetio sam je kako po Zakonu MORH mora u roku 60 dana dostaviti traženu dokumentaciju, počevši od dana traženja, na što mi je sutkinja ljubazno rekla kako Državu ne može kazniti ali i da se radi o nekome drugome kako bi ga onda svakako kaznila, rekao je Pranjić.

Razočaran s mnogim stvarima Pranjić je poslije 8 godina aktivne službe u MORH-u odradio ugovor i 2017. godine dao otkaz. Inače, Pranjić je tijekom tih 8 godina službe 5 godina proveo u Kninu kao pripadnik Paukova te 3 godine u Petrinji kao pripadnik Gromova.

- Ne znam koliki bi to iznos bio niti mi je on uopće važan. Radi te nepravde sam i dao otkaz i otišao raditi u Njemačku. Želim pravdu jer nije normalno imati masu prekovremenih sati, terena, straža, noćnog rada, terena u inozemstvu i drugoga i za to ne biti plaćen adekvatno. Dobivao sam osnovnu plaću. Jedno kraće vrijeme plaćali su nam straže ali su prestali s tim. Davali su nam zauzvrat slobodne dane ali s nekim čudnim izračunom, ističe Pranjić pitajući i zašto su tisuće pripadnika bivših i sadašnjih pripadnika HV-a morali pokrenuti tužbe kako bi ostvarili svoja prava.

Prije otkaza i odlaska za Njemačku planirao je i da dobije premještaj negdje bliže rodnim Drenovcima ali nije uspio. Kaže kako za tako nešto moraš imati dobru vezu jer drugačije ne ide. Sve to zajedno samo je ubrzalo njegovu odluku da poslije odrađenoga ugovora s MORH-om spakira kofere i odseli za Njemačku.

Na upit Večernjeg lista iz MORH-a su odgovorili kako podatak o pripadnosti Hrvatskoj vojsci predstavlja osobni podatak sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te da stoga nisu u mogućnosti dostaviti tražene podatke.

- Napominjemo kako Ministarstvo obrane podatke o bivšim i sadašnjim pripadnicima Hrvatske vojske za službene potrebe dostavlja na zahtjev ovlaštenih tijela RH i na njihov osobni zahtjev.

Također, napominjemo kako Ministarstvo obrane na sudovima u radnim sporovima zastupaju nadležna državna odvjetništva te potrebnu dokumentaciju MORH dostavlja sudu, stoji u odgovoru MORH-a.