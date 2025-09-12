Bivši brazilski predsjednik suočen s do 43 godine zatvora zbog pokušaja puča

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro bliži je nego ikad zatvorskoj kazni: većina sudaca u četvrtak je glasala da ga se osudi za pokušaj državnog udara, unatoč pritisku Donalda Trumpa u njegovu korist. Troje od petero sudaca Vrhovnoga saveznog suda glasalo za to da se osudi Bolsonara, ali oni mogu izmijeniti svoje odluke do izricanja presude u petak.

Jair Bolsonaro optužen je da je bio vođa "zločinačke organizacije" koja je kovala zavjeru kako bi mu osigurala vlast, unatoč porazu od sadašnjeg ljevičarskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve na izborima 2022. godine. Bolsonaro bi mogao postati prvi bivši brazilski predsjednik osuđen za pokušaj puča, nakon što su njegovi pristaše 8. siječnja 2023. upali u brazilski Kongres, Vrhovni sud i predsjedničku palaču.

Sedamdesetogodišnji političar suočen je s izdržavanjem zatvorske kazne u trajanju i do 43 godine, premda bi kazna mogla biti izmijenjena i smanjena na kućni pritvor zbog njegovih poznih godina. Bolsonaro je u kućnom pritvoru od početka kolovoza zbog kršenja uvjeta i pod nadzorom je zbog opasnosti od mogućeg bijega.

Afera Bolsonaro također je izvor krize između vodeće latinoameričke sile i Sjedinjenih Država. Osuđujući „lov na vještice“ protiv svog krajnje desnog saveznika, američki predsjednik Trump nametnuo je dodatne poreze od 50 posto na značajan dio brazilskog izvoza.