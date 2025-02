Bivša mažoretkinja o Šćuricu: 'Nije bilo ugodno, znao nas je grliti, cure od 14 godina pitao je - je l' fu*aš?'

Samo jedan incident s dočeka srebrnih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića bio je dovoljan da 'padne' šef zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric. Naime, nakon što se derao na jednu od mažoretkinja pojavila se lavina onih koje su komentirale njegovo ponašanje, javno je tek odlučila progovoriti Vanja Vukelić, bivša mažoretkinja koja je šest godina svjedočila verbalnom zlostavljanju Šćurica, piše Net.hr. Ona je svoje svjedočanstvo podijelila s RTL-om.

- Meni osobno praktički nije nikad bilo ugodno, znam da je jako često znao doći iznenada, onako s leđa, ovo ono, iznenadan zagrljaj jer baš si mi super. Meni to baš nije pasalo. Znalo je biti pitanja, kaj ti radiš sa svojim dečkom, i jesi mu pu*ila? I je l' fu*aš? Ali to su bile maloljetnice, djevojke, 14, 15 godina. Znalo je jako često biti tih nekih čudnih dodirivanja - govori Vanja koja je do prije četiri godine bila dio zagrebačkih mažoretkinja.

Za Šćurica kaže da je vrlo inteligentno i šarmantno manipulirao ljudima i to je glavni razlog zašto je sustav zlostavljanja opstao godinama. - On je uvijek bio fin i pristojan kada su bili javni nastupi, a takav uopće nije bio nakon treninga, tijekom proba, tijekom generalki. Tamo je znao jako brzo puknuti na praktički najmanju stvar. Znao je jako često djevojke nazivati glupima, gluhima, retardiranima. Ja sam doista voljela taj ples i iako mi se neka njegova ponašanja nisu uopće sviđala i osjećala sam se nelagodno ako je on bio na treningu sa mnom, ali bojala sam se isto tako ako kažem, hej ovo me smeta, nemoj to raditi, ovo mi nije ugodno - da me izbace iz nepoštovanja.

Kako Direkt doznaje, 10-ak osoba službeno je prijavilo Šćurica policiji, krim istraga traje. - Dajemo punu podršku svim institucijama da odrade svoj posao i imamo povjerenja u njih - poručuje nova predsjednica Hrvatskog mažoret saveza, Ines Mileković.

Dodajmo da Alen Šćuric od jučer više nije predsjednik Hrvatskog mažoret saveza, smijenjen je i sa svih drugih dužnosti.

