Bitka za Slano u listopadu 1991.: Dubrovnik odsječen od ostatka Hrvatske

Crnogorske medijske „istine“

Srbijanski i crnogorski mediji svojom su ratnom promidžbom odigrali značajnu ulogu u širenju atmosfere straha i mržnje, stvarajući na taj način sve potrebne preduvjete za početak agresije na Hrvatsku. U tome je prednjačila titogradska „Pobjeda“, koju su i rijetki crnogorski oporbenjaci okarakterizirali kao „novinu- ubojicu“ i „ratnohuškački list“. Izvodi iz brojnih članaka o „oslobađanju“ i borbama oko Slanoga, izdani u “Pobjedinom” prilogu „Rat za mir“, svjedoče o njihovoj odgovornosti i ulozi koju su imali u agresiji na dubrovačko područje. U Slanom ... “Jezivi su i tragovi mržnje. Uz jedno betonirano mitraljesko gnijezdo nalazi se mračna soba za mučenje boraca JNA, posebno je namijenjena Srbima i Crnogorcima. Sprave za vađenje očiju i zuba, žice za davljenje i drugi ustaški rekviziti, najmonstruoznije koje pamti ljudski rod, nijesmo zatekli – predati su nadležnoj komandi JNA. “

Kapetan Sveto „Sedam ljeta sam u Slanom prodavao povrće, lubenice i dinje. Mještani su bili blagorodni, mirni, brinuli su o svom poslu. Kada sam s vojskom došao na položaj prema Slanom, dočekali su me neki drugi ljudi. Zvijeri. S hordama ‘zengi’ i mupovaca ‘doček’ su nam pripremili minama. Nijesmo imali izbora. Odgovorili smo još žešćom vatrom. U jednom trenutku nijesam mogao zaustaviti suze. Zar da pucam po Slanom. Po mom Slanom, gdje sam uvijek bio dobrodošao. No, to nije bilo više Slano, već osinjak izbezumljenih ustaških zlikovaca, priča nam Svetozar Ražnatović, starješina jedinice koja je prva ušla u Slano.“ Osmijeh kapetana Sveta „Ima vijesti koje stižu i prije agencijskih. Tako je i vijest o pogibiji kapetana Sveta Ražnatovića iz Zete, koji je prije ravno mjesec dana sa svojim rezervistima oslobodio Slano od ustaša, stigla u Crnu Goru onako kako smo to u našoj vjekovnoj ratnoj i slobodarskoj tradiciji navikli. Od usta do usta, od druga do druga, šapatom sa prvih borbenih položaja do krševite otadžbine koju je branio.

Poginuo je kapetan Sveto na hladnom novembarskom suncu, negdje između Slanog i Stona, predvodeći sinove i braću, kako je iz milošte zvao svoje vojnike. Presjekao ga je ustaški rafal ‘primirja’ prilikom izviđanja, koje kao komandir nije morao obavljati. No, nije morao Sveto ni pod snajperskom vatrom isticati jugoslovensku trobojku na katedrali u Slanom, prilikom oslobađanja ovog mjesta, pa je, opet, to lično učinio... Osmijeh kapetana Sveta za nas je najstroža zapovijest, prisjećamo se riječi njegovih vojnika, koji su isticali da bi za njega i glavu dali. Kako će sad bez osmjeha kapetana Sveta?“

Slušamo ga bez pogovora, jer to ovdje svi čine. U blizini usidrenog broda 'Perast', Sveto pokazuje pijacu gdje je sedam ljeta prodavao povrće, lubenice, dinje. Ne može da vjeruje kako su se do juče ti mirni mještani, preko noći, pretvorili u zvijeri. Sunce se topi u zalivu. Suton označava kraj našeg boravka u opasnoj zoni. Pri samom polasku, na skalinama Slanog, pronalazim metalni novčić. Začudo, stari jugoslovenski dinar. Eto, bar nešto jugoslovensko pronađeno ovdje, komentariše Sveto. Predajem mu novčić u znak zahvalnosti za metke ustaških bojovnika koje je lično oduzeo i poklonio nam kao suvenir. Uzvraća kratko, vojnički: 'Kad se završi rat, donijeću vam ovaj dinar u redakciju Pobjede'. I, naravno, ispraća nas njegovim prepoznatljivim osmjehom.