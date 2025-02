Bio je najveći kritičar FBI-ja kada su istraživali Trumpa, sad im je šef: 'Opasan je, neiskusan i nepošten'

Kash Patel izglasan je za novog šefa FBI-ja, potvrdio je tako Senat SAD-a. Patel je potvrđen tijesnom većinom s 51 glasom 'za' i 49 protiv, javila je agencija AP. Samo su dvije republikanske senatorice Lisa Murkowski i Susan Collins glasale sa svim demokratima protiv potvrđivanja Trumpova kandidata.

Patel je započeo svoj povijesni mandat u četvrtak kao prvi Indijac koji će voditi vodeću istražnu agenciju. On je bivši javni branitelj koji je posljednjih godina doživio uspon u strukturi moći Washington D.C., uzdigavši ​​se do načelnika stožera u Ministarstvu obrane i zamjenika direktora Nacionalne obavještajne službe u prvom mandatu predsjednika Trumpa.

- Dosje g. Patela pokazuje da je opasan, neiskusan i nepošten. On ne bi trebao i ne može služiti kao učinkovit direktor FBI-ja - rekao je demokratski senator Dick Durbin iz Illinoisa.

Patel je zahvalio Trumpu i rekao da mu je čast što je potvrđen. On je u prvom mandatu američkog predsjednika pozvao na radikalno preoblikovanje FBI-ja, obećavajući da će proširiti njegove akcije protiv ilegalne imigracije i nasilnih zločina, što su ključni Trumpovi prioriteti u novom mandatu.

Patel je bio i među najglasnijim kritičarima FBI-ja kada je riječ o istrazi protiv Trumpa o pitanjima ruskog miješanja u izbore 2016. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Trumpovo zadržavanje povjerljivih dokumenata o njegovom imanju na Floridi, i njegove pokušaje da poništi izbore 2020. godine, koje je izgubio od demokratskog kandidata Joea Bidena.