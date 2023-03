Bill Gates se oglasio o pripremama za sljedeću pandemiju: Svijet ponavlja greške

Moramo se pripremiti za borbu protiv pandemija kao što smo se već pripremili za borbu protiv požara, napisao je u svom komentaru The New York Times (NYT) Bill Gates, američki poduzetnik koji često daje mišljenje o zdravstvenim temama. Gates je autor knjige "Kako spriječiti novu pandemiju", i upravo je to srž njegove komentara koji je izašao u broju NYT-a od ponedjeljka. Naslov je komentara "Bojim se da opet činimo iste pogreške".

"Dopustite li požaru da izmakne kontroli, on prijeti ne samo vašem domu, već i cijeloj zajednici. Isti je slučaj i sa zaraznim bolestima, samo na mnogo višoj razini. Kao što znamo vrlo dobro, izbijanje bolesti u jednom gradu može se brzo proširiti diljem zemlje, a zatim i u čitavom svijetu", napisao je Gates.

Američki poduzetnik, kojeg se u medijima ponekad zove i filantropom, ističe u komentaru da se boji da svijet ponavlja greške u pripremama za novu pandemiju. "Svijet nije učinio dovoljno kako bi se pripremio za novu pandemiju kao što smo se nadali", smatra. No, ističe da nije prekasno.

"Optimističan sam prema mreži koju Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i njezini partneri grade, a koja se zove Globalni zdravstveni korupus za izvanredne situacije. Ta mreža svjetskih zdravstvenih lidera u izvanrednim situacijama pripremat će se zajedno za iduću pandemiju. Kao što vatrogasci vježbaju kako bi bili spremni kada izbije požar tako će i Korpus za izvanredne situacije vježbati za scenarij izbijanja bolesti", smatra Gates.

"Jedan od najvažnijih poslova koje će Korpus imati bit će zaustavljanje širenja patogena. Brzina akcije tražit će od zemalja da imaju sposobnost testiranja velikih razmjera kako bi mogli rano identificirati potencijalne prijetnje. Ključna su praćenja okoliša poput testiranja otpada zato što se mnogi patogeni primjećuju u otpadu koji stvaraju ljudi", piše Gates.

"Ako će se uzorak iz kanalizacije pokazati kao pozitivan, tim za brzu reakciju bio bi razmješten na područje zaraze kako bi pronašao ljude koji su možda zaraženi, i kako bi se proveo odgovor na izbijanje bolesti te započelo obrazivanje zajednice o tomu što tražiti", napisao je poduzetnik koji smatra da se ovaj posao ne smije prepustiti samo volonterima, već je potreban korupus profesionalaca iz zemalja iz cijelog svijeta. Korupus za izvanredne situacije mora osigurati koordinaciju zdravstvenih sustava diljem svijeta, i mora provoditi simulacije kako bi bio spreman za odgovor na svaku situaciju.

"Ljudske respiratorne bolesti velika su briga zato što se tako brzo šire, ali nipošto nisu jedina. Što ako će se sljedeći patogen koji bi mogao izazvati pandemiju širiti kapljičnim putem? Ili seksualnim putem poput HIV-a? Što ako će biti rezultat bioterorizma? Svaki scenarij traži drugačiji odgovor i Korpus za izvanredne situacije može pomoći svijetu da odgovori na svaki od njih", napisao je Gates koji je istaknuo da je jedan od ključnih poteza koji možemo povući podrška Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji te investiranje u Korpus za izvanredne situacije. WHO ostaje najbolji alat za pomoć državama u zaustavljanju izbijanja bolesti, uvjeren je Gates.

VIDEO Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Moskvu: 'Zajedno s Rusijom čuvat ćemo svjetski poredak'