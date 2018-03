Bila je čudno ukočena, nije uginula na mjestu na kojem smo je pronašli

Za Zagrepčanku I.Š (podaci u redakciji) bila je to jedna uobičajena večernja šetnja savskim nasipom u društvu dečka i psa. I ništa nije slutilo da i njezin kraj neće biti uobičajen.

– Tik uz šljunčanu stazu kojom smo koračali ugledali smo tijelo kujice. Bila je već ukočena i u čudnom položaju, glava joj je bila povišena u odnosu na tijelo, a ispod nje nije bilo ničeg – priča nam svjedokinja.

Kujica je imala ranu na nozi, a potkoljenica iste noge bila je omotana elastičnim zavojem. Sve to dalo je naslutiti da je bila nečija. Odmah su nazvali 112, a preusmjerili su ih na higijeničarsku službu. Nakon informacije da će po psa doći tek sljedeće jutro tražili su da na mjesto događaja dođe i policija.

– Stigli su nakon sat i pol i odmah nam rekli da to nije njihov posao, no ipak su uzeli naše podatke i otišli. Idućeg dana zvao me gospodin iz higijeničarske službe da mu objasnim gdje je lešina. Nakon toga rekao mi je da kujica ima čip, da će obavijestiti vlasnika, ali i veterinarskog inspektora – ispričala nam je I. Š.

Pokušali smo doznati što se dogodilo kujici i kako je uginula, odnosno kako je završila na savskom nasipu. U Veterinarskoj stanici Zlatar Bistrica, koja je zadužena za skupljanje lešina u Zagrebu, rekli su nam kako su psa pokupili ujutro jer nije bilo potrebe za hitnom intervencijom, lešina nije nikome smetala.

– I policija je provjeravala što smo napravili, a o svemu je obaviješten i veterinarski inspektor Mislav Kučenjak. Utvrđen je čip, vidi se da je pas liječen, a vlasnik psa prijavio je nestanak – objasnio nam je Denis Sabljak, higijeničar.

Tko je koga obavijestio pomalo je nejasno jer iz Ministarstva poljoprivrede kažu kako je veterinarska inspekcija obavijestila higijeničarsku službu i utvrdila identitet psa, ali i oni potvrđuju da je prijavljen nestanak.

– Vlasnik životinje već je prije obavijestio nadležnu veterinarsku stanicu da mu se pas izgubio. Radi se o psu koji je liječen u istoj veterinarskoj stanici. S obzirom da nema sumnji na zaraznu bolest, nije zahtijevana razudba kako je i propisano – piše u odgovoru Ministarstva poljoprivrede.

Na sva druga pitanja, očito, nitko neće dati odgovore. Pa tako I. Š. nikada neće saznati kako je nesretna kujica završila uz stazu kojom vikendom prolaze brojni šetači i ribiči. I tko ju je tamo donio i ostavio, jer sigurna je da na mjestu na kojem su je pronašli nije i uginula.