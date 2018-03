Za počiniteljima se traga, a lešine pasa ostale zakopane u šumi

Te nedjelje krenuo je u uobičajenu šetnju šumom u okolici Stražemana. Snijeg je okopnio pa je njegov pas veselo trčkarao, no u jednom trenu nije ga više bilo.

– Zvao sam ga, tražio, a našao sam ga kako nešto njuška. Kad sam prišao bliže vidio sam dva psa. Bili su mrtvi, zavezani plavim špagama za drvo. Već su se počeli i raspadati, očito su tu bili dulje vrijeme, ali ih se prije nije vidjelo jer je bio snijeg – priča nam očevidac (podaci u redakciji). Sve je slikao i javio Gordani Malbašić iz požeške udruge Sirius, a ona je o svemu obavijestila i policiju.

Bez čipa

Sljedećeg dana na mjesto događaja stigli su i policijski službenici i komunalni redar. Nakon što im je pokazao gdje su lešine pasa, priča nam očevidac, komunalni redar ih je zakopao.

– No, ubrzo su došli ponovno, s njima je bio i veterinar iz Požege. Otkopali su lešine, policija je i slikala, a veterinar je pokušavao pronaći čip. Kad su se uvjerili da psi nisu čipirani, opet su ih zakopali na istom mjestu – kaže i dodaje kako nigdje nije bilo krvi, a nisu se vidjele ni ozljede na psima. On sam ne zna čiji su jer ih do tada nije nikada vidio.

Što su utvrdili očevidom i jesu li pronađeni elementi kaznenog djela prema čl. 205 - ubojstvo i mučenje životinje, odnosno hoće li pokrenuti postupak po službenoj dužnosti, upitali smo Policijsku upravu požeško-slavonsku.

– Policijski službenici na mjestu događaja obavili su očevid kojim je utvrđeno da je nepoznati počinitelj, ili više njih, počinio kazneno djelo koje navodite i za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Nadležnom državnom odvjetništvu podnijet će se kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja a policijski službenici poduzimaju daljnje izvide kako bi počinitelj bio otkriven – stoji u odgovoru Policijske uprave.

Iz općine bez odgovora

Tko je donio odluku da se lešine dva psa zakopaju u šumi te imaju li odobrenje nadležnog veterinarskog ureda da se životinje zakopaju na mjestu na kojem su pronađene, jer u suprotnom su prekršili i Zakon o veterinarstvu i Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama, upitali smo općinu Velika.

– Događaj vezan za pronalazak dva psa u blizini naselja Stražeman okarakteriziran je kao kazneno djelo te sukladno tome, istražnje radnje su u tijeku, postupak je tajan i ne smijemo iznositi detalje vezano uz događaj – stoji u dogovoru koji potpisuje komunalni redar Stjepan Mindum, upućujući nas na policiju.

Nisu nam odgovorili ni nakon ponovljenog upita, pa tako nismo saznali tko je odlučio da se lešine zakopaju u šumi. Nismo saznali ni s kim općina Velika ima ugovor o uklanjanju životinjskih lešina, kao ni kakve to veze ima s istragom o kaznenom djelu. Jednako tako, ako su utvrđeni elementi kaznenog djela, nisu li lešine pasa dokazi u istom postupku? Ostali su u šumi, nikoga ne zanima kako su skončali?