'BiH zaslužuje bolje političare, Čović i Dodik su je učinili siromašnijom'

Neki bosanskohercegovački političari poput čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prokockali su povjerenje birača i na listopadskim izborima ne bi trebali dobiti priliku nastaviti dosadašnji rad, ocijenio je bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Wolfgang Petritsch.

Taj austrijski diplomat, dobar poznavatelj prilika u BiH jer je na dužnosti visokog predstavnika u toj zemlji bio od kolovoza 1999. do svibnja 2002., u intervjuu objavljenom u ponedjeljak na portalu Klix nije štedio riječi kritike na račun Čovića i posebice na račun Dodika predstavljajući ih osobama koje vlast koriste isključivo za osobni probitak.

Čović, koji je ujedno sadašnji član Predsjedništva BiH, na listopadskim izborima natjecat će se za još jedan četverogodišnji mandat, a za tu dužnost kani se sada prvi put natjecati i Dodik koji neprikosnoveno vlada RS-om.

"Iskreno se nadam da će na izborima u listopadu biti izabrani političari koji će biti na usluzi i pomagati građanima BiH, bez obzira na njihovu nacionalnost, a ne sebično povećavati svoje bogatstvo", izjavio je Petritsch.

"Bosna i Hercegovina zaslužuje bolje političare. Ova dvojica političara (Čović i Dodik) su BiH učinili siromašnijom i nastavljaju izazivati sukobe", rekao je Petritsch odgovarajući na pitanje što bi mogao biti rezultat koalicijskog pakta koji kane sklopiti Čović i Dodik ako oni i njihove stranke pobijede na izborima 7. listopada.

Petritsch se dodatno obrušio na Dodika zbog njegovih pokušaja da umanji razmjere genocida počinjenog u Srebrenici i također njegovih učestalih tumačenja mogućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, uključujući tu pitanje razgraničenja, odnosno izmjene postojećih granica.

Dodikova najnovija teza je da bi u tom slučaju "razgraničenje" trebalo obaviti i unutar BiH, što znači definitivno odvojiti RS od ostatka BiH i u konačnici pripojiti RS Srbiji.

Petritsch tvrdi da je riječ o neusporedivim situacijama jer su dvije potpuno različite stvari odnosi dva entiteta unutar BiH i odnosi dvije države, a to su Srbija i Kosovo.

"Srbija i Kosovo žele rješenje. Ovdje u BiH vidim samo Dodika koji nešto želi, ali on to nikada neće dobiti. Što želi Dodik razmijeniti? I s kim? On je potpuno izoliran, nalazi se na crnoj listi SAD-a i koristi ga još samo zvanična Moskva da bi ljutila EU. Ali EU se više ne da tako lako provocirati", kazao je Petritsch.

Upozorio je da se ne bi smjelo upasti u stupicu otvaranja razgovora o promjenama granica kako bi se izbjegla lančana reakcija u regiji, a povijesno iskustvo pokazuje da to neminovno vodi razaranju, ratovima i prolijevanju krvi.

"U dijalogu koji vodi EU prvi put se govori o mirnoj razmjeni teritorija. Tu sam vrlo skeptičan. Ali, ako dvije države predstave plan koji je prihvatljiv za njihove građane, i ako je EU s tim suglasna onda se taj plan mora ozbiljno uzeti u razmatranje. Međutim, mora se osigurati da to nema utjecaja na susjedne države, primjerice na BiH, Makedoniju ili Crnu Goru", kazao je Petritsch.

Objasnio je da bi potencijalni sporazum između Beograda i Prištine mogao biti sastavljen uz pravno obvezujuću deklaraciju država nastalih na području bivše Jugoslavije i Albanije o nedovođenju u pitanje granica tih zemalja, posebice u kontekstu činjenice da još nisu konačno riješena granična pitanja između BiH i Hrvatske te Srbije.

Upravo stoga, podsjeća Petritsch, u okviru Berlinskog procesa sastavljen je popis svih graničnih pitanja, a to bi moglo biti sastavnim dijelom nove međunarodno potvrđene deklaracije o nepromjenjivost granica na zapadnom Balkanu.

Točno stotinu godina nakon završetka Prvog svjetskog rata takva bi deklaracija imala i simboličko značenje i zemlje u regiji, uključujući i BiH, dodatno bi se približile EU, ocijenio je Petritsch.

Pogledajte video o misterioznim ljudima - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva...: