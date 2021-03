Biden popravlja odnose s Europom i zaoštrava s Kinom

Nova američka administracija neće zauzeti stranu u sporu između Velike Britanije i Europske unije oko kretanja robe u Sjevernu Irsku, rekao je visoki američki dužnosnik uoči današnjeg sastanka predsjednika Joea Bidena i irskog premijera Micheála Martina.

Prioritet – kraj pandemije

Na brifingu, na kojem je sudjelovao i Večernji list, istaknuto je da se SAD neće miješati u odnose EU bloka i Velike Britanije, ali i dalje čvrsto ostaje iza mirovnog Sporazuma na Veliki petak 1998. Sjedinjene Države donirale su od 1986. godine više od 544 milijuna dolara Međunarodnom fondu za Irsku za projekte koji održavaju mirovni proces. Europska komisija započela je postupak protiv Velike Britanije zbog kršenja sporazuma o razdruživanju nakon što je London najavio da će jednostrano odgoditi carinske kontrole na uvoz hrane u Sjevernu Irsku.

Foto: Erin Scott - Pool via CNP/DPA/PIXSELL U.S. President Joe Biden participates in a virtual bilateral meeting with Ireland's Prime Minister Micheál Martin in the Oval Office at the White House in Washington, U.S., March 17, 2021. Seated at right is US National Security Advisor Jake Sullivan Credit: Erin Scott / Pool via CNP | usage worldwide /DPA/PIXSELL

Velika Britanija i EU potpisali su sporazum o razdruživanju čiji je dio i Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj. Tim protokolom se želi sačuvati mirovni sporazum postignut na Veliki petak, kojim su ukinute kontrole na irskom otoku između Republike Irske i Sjeverne Irske. Da bi se izbjeglo uvođenje tvrde granice na irskom otoku i zaštitilo jedinstveno europske tržište, Protokol predviđa uvođenje carinskih kontrola na robu koja dolazi iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku. Bilo je predviđeno da se te kontrole uvedu početkom travnja, a britanska vlada nedavno je najavila da se to odgađa do 1. listopada.

– Američka vlada pozdravila je odredbe sporazuma o trgovini i suradnji između EU i Velike Britanije, kao i protokol oko Sjeverne Irske, za koji vjerujemo da pomaže u zaštiti postignuća iz Sporazuma na Veliki petak u Belfastu – rekao je visoki dužnosnik Bidenove administracije. SAD je svjestan da u ovom trenutku postoje nesuglasice između Velike Britanije i EU u provedbi toga.

– Smatramo da je to trgovinsko pitanje koje treba riješiti između Velike Britanije i EU i nadamo se da su obje strane u mogućnosti vratiti se za stol i razgovarati o provedbi sporazuma – rečeno je iz američke administracije. Dan svetog Patrika posebno je poseban događaj za predsjednika Bidena s obzirom na njegovo irsko podrijetlo, Irski premijer obično je imao stalni poziv u Bijelu kuću na taj dan, ali je sada događaj premješten u virtualni format zbog pandemije koronavirusa.

Prioritet za predsjednika Bidena i irskog premijera je okončanje pandemije COVID-19, dok su druge – jednako važne teme – bilateralna i multilateralna suradnja oko zaštite demokratskih vrijednosti u svijetu, rečeno je.

– Ove godine, dok Irska preuzima mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, udvostručit ćemo zajednički rad na očuvanju mira, rješavanju sukoba, mehanizmima odgovornosti i ženskim pravima. Irska i Sjedinjene Države također će zajedno raditi na jačanju partnerstva SAD-a i EU – kazano je na brifingu.

Represivni i agresivni

Dok je Biden bio u svom prvom vanjskopolitičkom posjetu Irskoj, doduše samo virtualnom, iako se i tako pokazuju vanjskopolitički prioriteti nove američke administracije, njegov državni tajnik Antony Blinken, kojemu se pridružio i ministar obrane Lloyd Austin, stigli su iz Japana u Južnu Koreju, jačajući strateška savezništva s ključnim američkim saveznicama u tom dijelu svijeta. Ključna tema razgovora bit će situacija na Korejskom poluotoku i odnosi s Kinom, koja se, kako poručuje Blinken, “u Aziji ponaša represivno i agresivno”.

Ako Bidenov virtualni posjet Irskoj predstavlja još jedan pokušaj obnove narušenih transatlantskih odnosa nakon četverogodišnjeg mandata Donalda Trumpa, Blinkenova i Austenova azijska turneja, pri čemu nije slučajno što se Blinkenu pridružio i ministar obrane, upućuje na problem kojim će se američka diplomacija najviše baviti u sljedećem razdoblju. Riječ je, naravno, o turbulentnim odnosima s Kinom. Iz Seula Blinken putuje na Aljasku, gdje će se danas sastati s kineskim šefom diplomacije Wangom Yijem.