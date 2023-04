Benzin, vodik ili struja? Kakvi će se automobili smjeti kupiti nakon 2035. i na što se treba pripremiti

Hoćemo li zaista za 12 godina u Europi moći kupiti samo nove automobile na struju i vodik te definitivno polako prema ropotarnici povijesti poslati benzinske i dizelske motore koji su u posljednjih 100 godina motorizirali svijet? Trenutačno se ipak čini da nećemo, no do prije samo nekoliko tjedana uvjeravali su nas da je odlukom Europskog parlamenta to gotova stvar. Nakon višemjesečnih pregovora, Europski parlament, Europska komisija i države članice Europske unije u studenome prošle godine, u sklopu strateškog cilja klimatske neutralnosti Europske unije, pristali su na zakon koji bi od 2035. godine onemogućio prodaju automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem.