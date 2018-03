U Belom Manastiru izmjereno -23°C, a u Istri počeo padati snijeg

Hrvatsku danas čeka umjereno do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom oborinom te i dalje vrlo hladno, osobito ujutro.

Snijeg će već od jutra padati na Jadranu i uz njega, a do večeri proširit će se i na ostatak zemlje. Očekuje se stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, osobito u gorju. Uz pritjecanje sve toplijeg zraka snijeg će prelaziti u kišu koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, već prijepodne u Dalmaciji, a prema kraju dana na sjevernom Jadranu te u gorju. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren jugoistočni.

Uz obalu slaba do umjerena bura, a poslijepodne u Dalmaciji jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura od -8 do -3, na Jadranu od 1 do 6, na jugu i do 10 °C.

Prema podacima od 7 sati u Belom Manastiru izmjereno je -23°C, dok je u Bednji bilo -21.7. Slatina se smrzavala na -21°C, a u Kopačkom ritu je temperatura bila -21.8 °C.

Varaždin je u sedam sati mjerio -19,7°C, Virovitica i Koprivnica -19°C, Križevci - 17.7°C...

Zbog velikih hladnoća izdan je crveni meteoalarm za regije Zagreb, Osijek i Karlovac. Sitni snijeg počeo je padati u Zagrebu.

U cijeloj Istri pada slab snijeg pa čak i uz obalu, gdje je primjerice u Puli i okolici, došlo do stvaranja tanjeg snježnog pokrivača. Na rizik ledene kiše upozoravaju iz Bina-Istre, čije su zimske ekipe na istarskom ipsilonu tijekom noći preventivno posipavale cijelu dionicu radi što bolje pripreme ceste.

– Zaštitite sebe i pomognite osjetljivim ljudima. Postupajte prema savjetima nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama – stoji u upozorenju.

Pogledajte i galeriju: Vojnici čistili u Gračacu, u Ogulinu 95 cm snijega