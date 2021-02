'Bandić je bio specifičan. Nema bojazni za Grad. Samo će se sada kampanja voditi drugačije'

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Glasa i HSU-a Anka Mrak-Taritaš gostovala je na Večernji TV povodom smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Emisiju je vodila novinarka Petra Balija.

"Izražavam sućut obitelji ali i svim suradnicima i suradnicama koji su s njim bili dugi niz godina, neki i po 30 godina i to je bila zaista jedna njegova proširena obitelj i sigurna sam da tu ima puno emocija", kazala je Mrak-Taritaš. Dodala je da ju je njegova smrt iznenadila. Bila je kaže sigurna da se on priprema za lokalne izbore. Vidjela ga je zadnji put u petak kada je bilo predsjedništvo vezano za sljedeću Gradsku skupštinu.

"Gospodin Bandić je živio bez subota, nedjelja, bez godišnjih odmora i ja bih rekla da na način na koji je živio da je na taj način iznenada otišao. Svi smo malo ostali iznenađeni. I ja mislim da je prerano otišao. To je čovjek koji je imao 65 godina. Mogao je još poživjeti ali kako je živio nije ni čudo da se potrošio", kazala je.

Mrak Taritaš nije zabrinuta za funkcioniranje Grada. "Grad će funkcionirati. Ne treba donositi važne odluke. Nema tu bojazni. Samo će se kampanja voditi drugačije. Gospodin Bandić je ostavio traga u ovim našim krajevima, po niz stvari, bio je specifičan, što na umu to na drumu", dodala je Mrak Taritaš.

"Bit će zanimljivo gledati transformaciju nakon izbora gdje će Grad Zagreb sa svim svojim strukturama proći jednu određenu katarzu", dodala je.

"Upoznala sam ga 2001., 2002. godine kada sam došla raditi kao pročelnica u gradu a kada je on morao odstupiti zbog jedne svoje afere. 2005. sam, kada je postao gradonačelnik, svoj mandat stavila na raspolaganje što je on i prihvatio. Rekao je da nisam dovoljno kooperativna. Malo smo surađivali u tom razdoblju dok sam tamo radila", kazala je.

"Mi smo se i sad viđali, svoje stavove sam izrazila i na izborima prije četiri godine, sve je to ostalo isto. Apsolutno mislim da treba biti pristojan. Imali smo pristojan odnos izvan politike. Nisam se slagala u načinu na koji je on vodio ovaj grad", dodala je.

"Svatko će ga pamtiti na ovaj ili onaj način. Ono što karakterizira Bandića je jedna snažna socijalna inteligencija, to da ga to je da se dočeka na noge, to da ga nitko nije trebao precijeniti, niti podcijeniti", zaključila je Mrak Taritaš.