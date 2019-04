Bačić: Rasprava o interpelaciji došla je u pravo vrijeme

Imamo itekako puno materijala da bismo u argumentiranoj raspravi odbili ovaj SDP-ov zahtjev, ocijenio je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić uoči današnje saborske rasprave o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade RH radi neuspjeha u provođenju strukturnih reformi, koja više od godinu dana čeka na dnu dnevnog reda. Iako je običaj da premijer dođe na ovu raspravu, to se neće dogoditi već bi u Saboru Vladu RH danas trebali braniti ministri Tomislav Tolušić i Darko Horvat.

- Jasno je da će Klub HDZ-a i klubovi vladajuće većine tu interpelaciju odbiti. Držimo da je rasprava o interpelaciji došla u pravo vrijeme. Zahvaljujem gospodi iz SDP-a što su omogućili zastupnicima vladajuće većine da iznesu sve one aktivnosti Vlade RH koje idu za provođenjem strukturnih reformi. Da smo mi tražili koju bi točku trebalo ovih dana raspraviti u Hrvatskom saboru, onda bi upravo tražili da kolege iz oporbe, sukladno Poslovniku, predlože tu točku. Naime, nakon što je kreditna agencija Standard&Poor's podignula kreditni rejting RH i u svom obrazloženju navela da to radi zato što hrvatska Vlada ustrajava na provedbi strukturnih reformi, nakon što je Europska komisija u svom Izvješću utvrdila da je Hrvatska izašla iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža i također Vladu zbog toga pohvalila, držim apsolutno deplasiranim traženje odgovornosti Vlade RH zbog neprovođenja strukturnih reformi.

Dakle, imamo itekako puno materijala kako bismo u argumentiranoj raspravi odbili tu interpelaciju - poručio je Bačić. Interpelacija je podnesena prije godinu dana i na vladajućima je da odluče kada će o njoj raspravljati, kaže.

- Kako smo izmijenili Poslovnik čime smo oporbi omogućili da svakog tjedna može izabrati točku koja je na dnevnom redu više od 60 dana, gospoda iz SDP-a su skupila dovoljan broj potpisa i predložili da ovaj tjedan raspravljamo upravo o toj točki. Mi ćemo je s velikim zadovoljstvom raspraviti kada je riječ i o poreznoj i o mirovinskoj i o obrazovnoj i o reformi javne uprave i o reformi pravosuđa jer imamo što reći. Na taj ćemo način danas raspravljati, a sutra na glasovanju odbiti tu interpelaciju - zaključio je.

S druge strane SDP-ov Peđa Grbin podsjeća da ne tvrdi samo oporba da Vlada ne provodi strukturne reforme, već na to ukazuje i niz političara i poduzetnika, a Vlada ne želi da se govori o onome što radi loše.

- Danas vidimo posljedice toga i mislimo da je danas zadnji trenutak da se nešto poduzme ako ne želimo da Hrvatska uđe u novi ciklus recesije koja nam evidentno prijeti – kaže Grbin. Iako znaju da će interpelacija biti odbijena, naglašava da oporba mora ukazivati na probleme.

- Ako ćemo ići za time da je svaka aktivnost oporbe osuđena na propast, onda oporba ne bi trebala raditi. Međutim, meni to ne pada na pamet. Zadaća oporbe je ukazivati na ono što nije dobro u radu Vlade i pokušati to promijeniti. Upravo to pokušavamo s ovom našom interpelacijom. Ukazat ćemo na sve ono što je loše u radu ove Vlade i kako to promijeniti. U Europskoj uniji sve države članice dužne su svake godine izraditi Nacionalni program reformi i predvidjeti mjere kojima će se ostvariti. To bi, na neki način, predstavljale i ove strukturne reforme o kojima danas govorimo. Ova Vlada je takav program usvajala nekoliko puta, a ispunili su manje od deset posto onoga što su sami rekli da će napraviti. Na nama je da na to ukažemo i da ih pokušamo pokrenuti, pa makar i udarcem nogom u guzicu da nešto napokon počnu raditi. Znamo da je to teško, ali na nama je da pokušavamo – pojašnjava Grbin.

Izuzetno mu je žao, nastavlja, što premijer svojim nedolaskom na tu raspravu šalje lošu poruku i političarima i građanima RH.

- Ako je sve ono što smo napisali pogrešno, onda bi bilo vrlo lijepo od predsjednika Vlade da dođe pred saborske zastupnike, odgovara na njihova pitanja i da građanima dokaže da se u Hrvatskoj živi bolje, da se posluje lakše, da je sve idealno za razliku od onoga što svi vidimo u stvarnosti jer znamo da to nije tako – naglašava Grbin.

