Bačić prvi put kao ministar na Banovini: 'Svjestan sam da nije jednostavno doći pred ljude'

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas obilazi od potresa stradalo područje u Sisačko-moslavačkoj županiji, prvi put nakon što je preuzeo ministarsku dužnost i iznio svoj plan za ubrzanje obnove. Bačić je radni posjet započeo sastankom sa sisačko-moslavačkim županom Ivanom Celjakom, a nakon toga će sudjelovati na sjednici Stožera civilne zaštite posvećenoj uklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom u toj i susjednim županijama.

Izvještava Danijel Prerad

"Ovo je moj prvi dolazak ovdje na Banovinu, u Sisačko-moslavačku županiju kako bi se na sastanku Stožera za obnovu upoznao sa stanjem. Održali smo sjednicu u kojem su nas nadležni čelnici i župan upoznali s aktivnostima. Kako je to moja prva nazočnost, naznačio sam koji su to prioriteti našeg Ministarstva, a koji su usmjereni na ubrzanje cjelokupnog procesa obnove. I ono što sam rekao u Saboru i na sjednici Vlade, naznačio sam tri prioriteta", kazao je. Kazao je da će do 1. studenoga nastojati naći smještaj za sve ljude iz kontejnerskog naselja i onih koji borave u mobilnim jedinicama kraj svojih oštećenih kuća.

Ministarstvo je izradilo novi Zakon o obnovi, koji ide u javno savjetovanje. Podsjetio je da će se smanjiti i dokumentacija za realizaciju obnove. Zakon je jasniji, dostupniji i efikasniji u provedbi, kazao je Bačić. "Naš je cilj da u ukupnoj proceduri bude najkasnije do 15. veljače raspravljen u Saboru, a onda i usvojen", dodao je. "Nema čarobnog štapića i treba jako jako puno dobre volje i suradnje svih sudionika u tom procesu", kazao je ministar. Pozvao je sve na dozu ozbiljnosti.

"Imam određeno iskustvo. Dobro sam se upoznao sa stanjem obnove. Značajno ćemo smanjiti procedure. Napravit ćemo plan koji će svim biti okvir. Iz plana koji će vam biti dostavljen na dnevnoj razini moći će se kontrolirati taj plan. On je iznimno zahtjevan, toga sam svjestan. 2208 raznovrsnih stambenih jedinica. Kroz sedam modela treba naći rješenje. Nadam se da ćemo uspjeti. Pozivam na ozbiljnost i rad", kazao je Bačić.

"Rekao sam svojim suradnicima, da će javnost biti prezentiran plan obnove", rekao je.

Novinari su pitali Bačića kako je doći pred ljude koji čekaju da se nešto riješi.

"Svjestan sam da nije jednostavno doći pred njih. Nije lako, ali ćemo se potruditi. I oni će vrlo brzo moći pratiti što se događa s njihovim statusnim rješenjima. Nije me strah što će se dogoditi", kazao je.

"Što se tiče Zagreba sutra je sastanka s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Dogovorio sam i sa županom Željkom Kolarom da prođemo plan", kazao je Bačić.

Najveći dio rada Ministarstva bit će orijentiran na obnovu, rekao je Bačić. "Kad bude donesen plan obnove , bit ćete upoznati s timom ljudi", kazao je dodajući da će javnost o svemu biti na vrijeme obaviještena.

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar Bačić posjetit će i kontejnersko naselje u Petrinji, gdje na obnovu kuća čekaju potresom pogođeni stanovnici. Obići će i dvije završene zamjenske obiteljske kuće te otvoriti gradilište višestambene zgrade u Dvoru, čiju izgradnju sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bačić je posjetu Banovini najavio još uoči stupanja na dužnost, kad je predstavio plan ubrzanja obnove, čemu bi trebale pridonijeti zakonske izmjene i jednostavniji administrativni proces.

"U ovoj godini imamo tri prioriteta, prvi je da do 30. lipnja potrošimo 1,3 milijarde eura, drugi da svim našim sugrađanima koji su u privremenom smještaju i kontejnerima nađemo prikladni smještaj i treći - značajno ubrzanje obnove, čemu prethodi rekonstrukcija modela obnove", rekao je Bačić nakon potvrđivanja u Hrvatskom Saboru.

Na sjednici Vlade najavio je da će početkom ovog tjedna u javno savjetovanje biti upućene izmjene dvaju zakona radi ubrzanja procesa obnove.

Riječ je o izmjenama Zakona o obnovi kojim će se, naglasio je Bačić, smanjiti broj sudionika procesa obnove i potrebne dokumentacije, te zakonskim izmjenama kojima će se objediniti Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i zagrebački Fond za obnovu.