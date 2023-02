Bačić obišao Sisak: Ogroman je izazov stradalnicima pronaći primjeren smještaj do 1. studenog

Ministar graditeljstva Branko Bačić danas je boravio u Sisku gdje se sastao i sa sisačkom gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček. Razgovarali su o zamjeni nekretnina između Grada i države, obzirom da neke gradske nekretnine koriste država i Županija, a Grad državne. Dio tih objekata oštećen je u potresu te bi zamjena nekretnina omogućila ažurniju obnovu. No, glavna tema razgovora su bila višestambene zgrade, obzirom je na području Siska 50-ak višestambenih zgrada s crvenom i žutom naljepnicom zbog čega je na stotine obitelji u privremenom smještaju.



„Razgovarali smo o obnovi i gradnji višestambenih zgrada. To će i biti prioritet minisatrstva. Posebno smo se dotakli najveće stradale zgrade u Ulici hrvatskog narodnog preporoda sa 145 stanova te ćemo, čim dokumentacija u postupku koji je u tijeku bude gotova, odmah ići u natječaj za izvođenje radova“ – rekao je ministar Bačić nakon obilaska dvije všestambene zgrade u Ulici braće Čulig sa 38 stanova na kojima je počela cjelovita obnova. Prve su to višestambene zgrade koje su ušle u postupak cjelovite obnove nakon potresa na Banovini.





Rok za obnovu tih zgrada je listopad ove godine, a na javnom natječaju poslove vrijedne oko 620.000 eura dobila je tvrtka KULIĆ-INVEST d.o.o. iz Vinkovaca. Inače, najavljeno je kako će se i u Sisku graditi zamjenske zgrade u kojima bi se trebali smjestiti stradalnici dok se ne obnove njihove kuće i zgrade.

„Naš je plan je izgraditi ukupno 30-ak višestambenih zgrada, najviše u Sisku. Dogovaramo sa županom Ivanom Celjakom te Domagojem Orlićem, koji je šef zavoda za prostorno planiranje, da se utvrde lokacije da se može odmah krenuti u izgradnju zgrada“, najavio je Bačić dok je župan Celjak potvrdio kako će se zgrade graditi u Sisku, na urbanom gradskom području od Zelenog Brijega do Capraga.

Bačić je u Sisku obišao kontejnersko naselje te Opću bolnicu dr. Ivo Pedišić gdje se obnavlja nekoliko bolničkih objekata i odjela sredstvima iz Fonda solidarnosti.

Najavio je i da će se ovaj tjedan na sjednici Vlade naći novi Zakon o obnovi.

„On će ubrzati obnovu i pojednostavniti procedure. Nema brze obnove bez brzih protoka zahtjeva građana kroz državna tijela“, kazao je Bačić dodavši kako će prioritet biti da prije iduće zime u bolji smještaj smjeste sve iz stambenih kontejnera. To znači osiguravanje boljeg smještaja za 2.500 obitelji.

„To je ogroman izazov da bismo do 1. studenog našli primjereni smještaj. Dotad nije moguće obnoviti toliki broj stambenih zgrada, ali ćemo svima njima naći primjereniji smještaj u jednom od vidova privremenog smještaja ili konačnog smještaja, kao što je zakonom predviđeno, a koji će oblik i način podrazumijevati i biti sadržan u programu koji ću predstaviti na Vladi u srijedu“, poručio je Bačić.

Inače, u Sisku je danas počela i nastava u obnovljenoj područnoj školi u Topolovcu. Ukupna vrijednost konstrukcijske obnove iznosila je oko 2,4 milijuna kuna d kojih je veliku većinu financirala humanitarna organizacija malteškog reda (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) koji su i izabrali izvođača radova te uredili unutrašnjost školske zgrade.

