Avion letio dva sata iznad Tihog oceana pa se okrenuo i vratio, svi bijesni na pilota, razlog je bizaran

Neobična situacija dogodila se na letu za Šangaj ove subote. Naime, zrakoplov United Airlinesa, Boeing 787, koji je letio iz Los Angelesa u Šangaj, morao je okrenuti let nakon što je otkriveno da je jedan od pilota poletio bez putovnice, priopćila je aviokompanija za CNN. Let UA 198 poletio je iz LAX-a oko 14 sati u subotu, 22. ožujka, s 257 putnika i 13 članova posade te krenuo prema sjeverozapadu iznad Tihog oceana, prema najvećem kineskom gradu. Otprilike dva sata kasnije, zrakoplov je okrenuo smjer i preusmjeren je u San Francisco, gdje je sletio oko 17 sati po lokalnom vremenu, prema podacima s web stranice FlightAware.

- Pilot nije imao svoju putovnicu. Organizirali smo novu posadu koja je prevezla naše putnike do njihove destinacije te večeri. Putnicima su dodijeljeni vaučeri za obrok i odšteta - navodi UA u izjavi.

Let s novom posadom poletio je oko 21 sat i sletio u Šangaj oko šest sati iza rasporeda.

Neki putnici rekli su kao cijene iskrenost pilot, dok su drugi bili bijesni i ljutiti zbog cijele situacije.

Inače, United Airlines je jedan od najvećih svjetskih prijevoznika, prevozeći 140 milijuna ljudi na više od 300 destinacija širom šest kontinenata svake godine, prema podacima s web stranice tvrtke. Putnici pak kažu kako je ovakva greška "neprihvatljiva" za globalnu aviokompaniju poput Uniteda te da to pokazuje "nedostatak discipline."

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>