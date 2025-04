Austrijska policija na nogama, zatvorili i autocestu: Indijski avion umjesto u Bratislavu sletio u Beču, razlog će vas iznenaditi

Austrijski mediji u srijedu izvještavaju da je zrakoplov indijske vlade Air Force One prošle noći iznenadno sletio u zračnu luku u Beču, umjesto u Bratislavu. U zrakoplovu je bila predsjednica Indije Draupadi Murmu i zapravo je planiran njen službeni posjet Slovačkoj, a ne Austriji. Međutim, zrakoplov je sletio u bečku zračnu luku Schwechat. Kako pišu mediji, otprilike sat vremena prije slijetanja, austrijska je policija zatvorila autocestu B9, kako bi omogućila konvoju limuzina iz Bratislave, pristup zračnoj luci. Nakon toga, ponovno je na kratko zatvorena ista prometnica da bi konvoj službenih automobila pod policijskom pratnjom mogao krenuti prema Slovačkoj

U izvještajima se napominje kako je dolazak zrakoplova i odlazak konvoja u smjeru Bratislave iz zraka pratio helikopter zračne policije. Austrijski list “Heute” piše da je razlog slijetanja ogromnog Boeinga “India One” u bečku zračnu luku to što “rulne staze u zračnoj luci u Bratislavi nisu primjerene za letjelicu ove veličine”. Uz opasku kako kod indijskog Air Force Once radi o Boeingu 777- 300ER, kojeg je u siječnju 2018. godine Air India isporučen za redovite letove. Dvije godine kasnije zrakoplov je preuzela indijska vlada i od tada se koristi kao Vladin zrakoplov. Prema svemu sudeći, bilo je to ne samo noćno iznenađenje nego i veliki izazov za policiju i sve sigurnjake, austrijske, slovačke i indijske.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>