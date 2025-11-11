Austrijanci nude 2.200 eura, besplatan smještaj i hranu, a nitko ne želi raditi: 'Situacija je gora nego ikad'

S približavanjem zimske sezone, austrijska skijališta i hotelski kompleksi suočavaju se s ozbiljnim problemom, nedostatkom radne snage. U najprometnijem dijelu godine, kada turizam u alpskim regijama doživljava svoj vrhunac, mnogi ugostitelji i hotelijeri ne mogu pronaći dovoljno zaposlenika za rad tijekom sezone. Unatoč sve većoj potražnji, posebno za sezonskim radnicima, situacija se svake godine pogoršava. Poslodavci upozoravaju da borba za svakog kvalificiranog djelatnika postaje sve teža. Kako piše Heute, mnogi hoteli i restorani prisiljeni su tražiti osoblje i izvan granica Austrije.

„Već prije pandemije bilo je teško pronaći stručno osoblje iz Austrije, ali sada je još teže“, izjavio je jedan vlasnik hotela iz Tirola koji se, poput brojnih kolega, okreće zapošljavanju radnika iz inozemstva putem austrijske službe za zapošljavanje (AMS). Primjerice, jedan tirolski hotel oglasio je natječaj za sezonsku poziciju konobara ili konobarice od 18. prosinca 2025. do 6. travnja 2026. godine. Od kandidata se traži dobro poznavanje njemačkog jezika, samostalnost u radu, ljubaznost te iskustvo u posluživanju hrane i pića.

Za radno mjesto nudi se minimalna bruto plaća od 2.200 eura mjesečno, uz mogućnost većeg iznosa te osiguran besplatan smještaj i prehrana. Iako se na oglas već javilo nekoliko zainteresiranih, do sada, kako navodi vlasnik, nije pristigla nijedna ozbiljna prijava: „Do sada su, nažalost, stigle samo nesigurne i neozbiljne prijave iz Maroka.“

Austrijski turistički sektor već godinama upozorava na kronični manjak radne snage, osobito u planinskim i skijaškim regijama. Sezonski poslovi, koji često zahtijevaju dug radni dan i fizički naporan angažman, sve su manje privlačni domaćim radnicima.

Istodobno, stroge regulative i administrativne prepreke otežavaju zapošljavanje stranaca, što dodatno pogoršava situaciju. Poslodavci stoga upozoravaju da bi, bez sustavne podrške države i fleksibilnijih radnih politika, austrijski zimski turizam uskoro mogao imati ozbiljne poteškoće u održavanju kvalitete usluge na koju su gosti navikli.