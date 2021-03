Austrija u smjeru regionalizacije: Istok ostaje pod 'ključem', izgledno 'otključavanje' zapada

U nedjelju, dan uoči sutrašnje odluke austrijske vlade na čelu s kancelarom Kurzom ostaje li Austrija i dalje „zaključana“ ili će se unatoč izuzetno visokom broju novozaraženih i visokoj sedmodnevnoj incidenciji ipak odlučiti na sljedeći korak „otključavanja“, nije baš „ružičasta“ Nakon jučerašnjih 3.344 novozaraženih koronavirusom, danas je u proteklih 24 sata zabilježeno još njih 2.713, od čega najviše u Beču (655), Donjoj Austriji ( također 655) i Gornjoj Austriji (485). Slijede Štajerska (281), Salzburg (199), Tirol (194), Koruška (106), Gradišće (104) i Vorarlberg (33). A poznato je da se subotom i nedjeljom znatno manje testira. Ako se pogledaju brojke zaraze, odmah se može uočiti da je Austrija, s obzirom na epidemiološku situaciju podijeljena na tri dijela.

Na zapadu zemlje stanje je relativno dobro, a pokrajina Vorarlberg je već 15. ožujka otvorila ne samo terase kafića i restorana nego je omogućila i održavanje kulturnih i sportskih priredbi na otvorenom i za sada nema problema. Sljedeći koji bi mogao ići u smjeru Vorarlberga je Tirol. Pokrajine u središnjem dijelu zemlje za sada se drže dobro i brojke zaraženih su, kako tvrde epidemiolozi, „snošljive“. „Gorući“ problem Austrije je istočni dio zemlje, pokrajine Beč, Donja Austrija i Gradišće, koje je već gotovo 100 posto preplavio, znatno agresivniji i zarazniji britanski soj koronavirusa.

"Vezano uz brojčanu situaciju, mora se malo stati na kočnicu. Stoga su, ako uopće, moguća samo mala otvaranja“, istaknula je virologinja Dorothee von Laer s Medicinskog sveučilišta u Innsbrucku. Glavna preporuka stručnjaka glasi „Što manje osobnih kontakata“. Neki od njih, kao prof. donjoaustrijskog Sveučilišta „Donau“ u Kremsu Gerald Gartlehner predlaže da se učenicima produže Uskršnji praznici, jer su se pojavili klasteri zaraze koronavirusom u mnogim školama ili da se ponovno prijeđe na nastavu na daljinu. Gartlehner također preporučuje vladi da s obzirom na trenutačnu situaciju na istočnom dijelu zemlje, uvede obvezni rad od kuće za roditelje, kako bi se brojke novozaraženih stabilizirale.

Da nema razloga za opuštanje i da je situacija u Austriji više nego ozbiljna govori i sedmodnevna incidencija (broj zaraza na 100.000 stanovnika), koja iznosi 230,9. Osim toga, Beč i Gradišće se već približavaju, što se tiče broja slobodnih kreveta u intenzivnoj njezi(trenutačno je u Austriji 1.885 pacijenata hospitalizirano, uključujući 410 u intenzivnoj njezi), granicama svojih kapaciteta. Tome je doprinio i sve veći broj mlađih osoba koje, kako trenutačna praksa pokazuje, već u prvom tjednu završavaju u intenzivnoj njezi zbog razvoja „teškog“ oblika zaraze COVID-om-19. „Daljnja otvaranja bi bila neodgovorna. Ako vlada uskoro ne počne upravljati u suprotnom smjeru, kliziti ćemo dalje u smjeru tvrdog lockdowna“, upozorio je Gartlehner. Apsolutno protiv „otključavanja“ Austrije je i čelnica socijaldemokrata (SPÖ), najveće austrijske oporbene stranke Pamela Rendi Wagner. Za nju to, u ovom trenutku, generalno ne dolazi u obzir.

U svakom slučaju austrijska vlada sutra neće imati laki posao pri stavljanju na vagu svih razloga „za i protiv“ daljnjeg popuštanja mjera. Ono o čemu u nedjelju piše većina austrijskih medija je da je gotovo fiksno da na Istoku zemlje „neće biti popuštanja“ mjera i da terase lokala do daljnjega ostaju zatvorene. Uz konstataciju kako se razgovara o „regionalizaciji“ u borbi protiv koronavirusa i njegovih mutacija. Za regionalni pristup je navodno kancelar Kurz, koji smatra da one pokrajine koje nemaju veliki broj zaraženih treba „otključati“, jer ljudi već siti raznih ograničenja. Kurzovo mišljenje, prema pisanju medija, ne dijeli ministar zdravlja Rudolf Anschober, koji je općenito protiv „otključavanja“. On upozorava da je trenutačna situacija izuzetno ozbiljna u jedinicama intenzivne njege i da nju se „prvo mora stabilizirati“ Anschober, kako je izjavio u subotu, polazi od toga da će brojkama koje će u ponedjeljak staviti na stol uspjeti uvjeriti kancelara Kurza i čelnike devet saveznih austrijskih pokrajina da još „nije vrijeme za popuštanja“.