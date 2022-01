Austrija od veljače popušta mjere: Ukida '2G' pravilo u trgovinama i ugostiteljstvu. Evo koje su novine

Austrija, unatoč dnevno između 30 i 40.000 novozaraženih koronavirusom od 5. veljače popušta korona mjere i to u tri koraka, rekao je u subotu na konferenciji za novinare u sjedištu austrijske vlade u Beču kancelar Karl Nehammer. O novim mjerama su govorili i ministar zdravstva Wolfgang Mücktein, ministrica turizma Elisabeth Köstinger i čelnici Nacionalnog krizno-koordinacijskog stožera za borbu protiv koronavirusa (GECKO) Katharina Reich i general bojnik Rudolf Streiedinger. U prvom koraku od 5. veljače, kako je istakao Nehammer, radno vrijeme ugostiteljskih objekata se produžuje s 22 sata navečer za dva sata, dakle do ponoći. To se ne odnosi na diskoteke i noćne klubove koji i dalje ostaju u lockdownu.

Vezano uz maksimalno dozvoljen broj okupljanja osoba, od 5. veljače se umjesto sadašnjih 25 smije okupiti na mjestima gdje nisu prethodno obilježena sjedeća mjesta dvostruko više osoba, dakle do 50. Drugi korak vladinog popuštanja mjera najavljen je za 12. veljače kada se u trgovinama ukida “2G” pravilo (cijepljen, Covid prebolio). Dakle od toga dana u sve trgovine robe široke potrošnje smiju ulaziti i necijepljeni Austrijanci. Za sve osobe u trgovinama tj. cijepljene i necijepljene i dalje vrijedi obvezno nošenje FFP2 maske. U trećem koraku, sedam dana kasnije, “2G” pravilo (cijepljen-prebolio) se ukida u ugostiteljstvu i turizmu i uvodi se “3G” pravilo.. Dakle i necijepljeni, ako imaju negativni PCR test ne stariji od 48 sati odnosno u iznimnim slučajevima antigenski test ne stariji od 24 sata, mogu ponovno ulaziti u restorane, kafiće i druge ugostiteljske i turističke objekte. Zašto se je Austrija unatoč trenutačnoj eksploziji dnevnog broja novozaraženih i uoči 1. veljače i stupanja na snagu Zakona o obveznom cijepljenju ipak odlučila “otvoriti” i popustiti sadašnje stroge korona mjere, obrazložio je kancelar Nehammer. On je rekao kako je “situacija u bolnicama, uključujući intenzivnu njegu stabilna”, te je vlada u dogovoru sa stručnjacima GECKO-a odlučila “fleksibilno reagirati na virus i ponovno ljudima otvoriti perspektive”.

Austrijski mediji navode kako popuštanjem mjera kancelar Nehammer i GECKO “ Austrijancima vraćaju dio normalnosti na rate”. Ministar zdravstva Mückstein je u svom obraćanju javnosti rekao kako je Austrija što se tiče pandemije “na sigurnom putu”, jer veliki broj novozaraženih “nije imao veliki odraz na opterećenje bolničkih kapaciteta”. “To je dobra vijest”, poručio je ministar dodavši: “Dinamika aktualnog vala širenja zaraze omikronom pokazuje da je virus oslabio, i to zato jer smo mi postali snažniji. Tome je doprinijela zaštita cijepljenjem”. Ministrica turizma Köstinger je pohvalila austrijsku vladu na čelu s kancelarom što je, kako je rekla, “stvorila dobre preduvjete za veljaču”. “ Značaj gastronomije i turizma za Austriju je izuzetno velik. Posebice što se tiče zimskog turizma, u kojem inače zimi uživa čak 80 posto stranih turista. A uskoro su i školski zimski praznici”, napomenula je ministrica turizma. “Svi koji su primili tri doze cjepiva mogu bez ikakvih ograničenja ući u Austriju. Ostali, dva puta cijepljeni ili Covid preboljeli moraju uz važeći certifikat dodatno predočiti i negativan PCR test”, poručila je Köstinger stranim gostima.

Svi govornici su pozvali necijepljene da se cijepe, a cijepljene da odu po treću dozu cjepiva (booster), poručivši kako pandemije “još nije prošla”. I kako omikron “stalno mutira i ne zna se što će nam donijeti jesen”. Do jeseni je još relativno daleko, ali možda na kraju nije suvišno podsjetiti da je u Austriji danas zabilježeno u samo proteklih 24 sata gotovo 35.000 novozaraženih koronavirusom (34.748) i još 16 korona umrlih.

