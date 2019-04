Atatürk 2.0 ruši Erdogana: Antisultan Ekrem preuzeo istanbul

Oporbeni kandidat Republikanske narodne stranke (CHP) Ekrem İmamoğlu (48) na svečanosti održanoj u sudu u Istanbulu i službeno je jučer proglašen gradonačelnikom Istanbula preuzimanjem dokumenta u zlatnom okviru koji mu službeno daje mandat gradonačelnika.

Ekrem İmamoğlu, sekularist kojeg su već prozvali antisultanom aludirajući na predsjednika Erdoğana, na lokalnim je izborima 31. ožujka pobijedio u Istanbulu i time nanio ponižavajući poraz stranci predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, vladajućoj islamističkoj stranci AKP čiji su gradonačelnici vladali proteklih 25 godina, koja se i dalje svim snagama bori kako bi poništila rezultate izbora.

Nakon četvrt stoljeća

Gradonačelnik Ekrem İmamoğlu u svom je prvom govoru rekao da je u službi 16 milijuna ljudi, a ne samo jedne osobe, jedne skupine ili jedne stranke. Isto tako, naglasio je da će Istanbulu vratiti sjaj kakav je imao prije 25 godina kada su ga preuzeli konzervativci koji koketiraju s islamizmom.

Ekrem İmamoğlu (48) s obitelji

Među ostalim, Ekrem İmamoğlu obećao je da će ispuniti sva svoja predizborna obećanja, među kojima je i vraćanje sirijskih izbjeglica u njihove domove, optužujući Erdoğana da je manipulirao njima te ih primio više od 3,5 milijuna kako bi ucijenio EU i pokušao promijeniti demografsku sliku Turske. İmamoğlu tvrdi da se Erdoğan prema izbjeglicama nije ponašao kao prema ljudima, već kao prema predmetima kojima se koristio isključivo u svoju korist.

Analitičari su uvjereni da pobjeda opozicije u Istanbulu znači početak kraja sultana i njegove vladavine. Naime, sve je više Turaka, pogotovo u velikim gradovima, okrenulo leđa Erdoğanu i vratilo se turskim korijenima koje je zasadio osnivač Republike Mustafa Kemal Atatürk.

Istanbul predstavlja veliku moć, kako ekonomsku tako i političku i društvenu. S obzirom na to da ima oko deset milijuna birača, Istanbul je vrlo važan za raspodjelu političke moći u Turskoj. Iako su do sada, punih 25 godina, kemalističke stranke vodile političko nadmetanje s Erdoğanom kako bi osvojile Istanbul, sva njihova nastojanja bila su uzaludna do pojave karizmatičnog 49-godišnjeg Ekrema İmamoğlua, koji svojom elokventnošću i govorom može utjecati na sve slojeve društva. Toliko je postao popularan da neki Turci u njemu vide čak novoga Atatürka.

Foto: Reuters

Zanimljivo je da Ekrem İmamoğlu potječe iz konzervativne, desničarske obitelji, ali je prema vlastitim riječima, usvojio “socijaldemokratske vrijednosti” tijekom studentskih dana. Ekrem İmamoğlu rođen je 1970. u selu Čevizli u četvrti Akçaabat u Trabzonu. Nakon školovanja u srednjoj školi, diplomirao je na Sveučilišnoj poslovnoj upravi u Istanbulu i magistrirao na istanbulskom sveučilištu upravljanje ljudskim resursima.

Počeo kao građevinac

Svoju je karijeru započeo 1992. u obiteljskoj tvrtki koja se bavi građevinskim radovima. Igrao je nogomet amaterski tijekom školskih godina te poslije postao direktor Nogometnog kluba i košarkaškog kluba Trabzonspora. U svom mandatu te je klubove postavio na noge, a nogometni klub Trabzonspor u tom je razdoblju postao jedan od najmoćnijih klubova. Godine 2009. postao je šef CHP -a u okrugu Beylikdüzü. Imamoğlu, koji ima aktivnu ulogu u društvenom i kulturnom životu Beylikdüzua, član je mnogih nevladinih organizacija.

Foto: Reuters

Erdoğan, koji se još ne miri s porazom, nije vjerovao da će se pojaviti osoba koja ga može poraziti. S obzirom na to da je Erdoğan svoju političku karijeru počeo kao gradonačelnik Istanbula, mnogi se analitičari slažu da je novi gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu budući predsjednik Turske.

