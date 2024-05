Anušić o sporazumu HDZ-a i Domovinskog pokreta: Kadrovska križaljaka je gotova

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u utorak, ne otkrivajući detalje, da je kadrovska križaljka između HDZ-a i Domovinskog pokreta završena te bitne stvari koje su ključne za funkcioniranje nove vlade i konstituiranje prve sjednice Sabora dogovorene. "U ovom trenutku o svemu se razgovara. Ključne stvari koje su bile bitne za koaliciju, za suradnju su dogovorene", kazao je Anušić koji je sudjelovao na obilježavanju Dana Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman".

Ne želeći otkrivati imena, istaknuo je da je kadrovska križaljka gotova, a imena će, kaže, objaviti premijer. "Uglavnom, manje-više bitne stvari koje su ključne za funkcioniranje nove buduće vlade i konstituiranje prve sjednice sabora su dogovorene", naglasio je. Tvrdi da nema ultimatuma i "onoga što se voli reći - ako to ne bude, mi nećemo".

"Koalicija podrazumijeva obje strane koje se moraju dogovoriti, biti razumne u tim razgovorima, naravno uvažiti određene zahtjeve obje strane i temeljem toga složiti zajedničku vladu koja će imati program, koji će imati interes za Hrvatsku i hrvatski narod. To je ključno", rekao je Anušić.

Prihvatljiv mu je prijedlog Stephena Bartulice da se otvori muzej kojim bi se odala počast žrtvama komunističkih zločina, a o prijedlogu DP-a da se preispita sve u vezi pandemije covida-19, Anušić rekao je da je stvar dogovora.

"Sve ove nijanse koje ste spomenuli, one su stvar dogovora i pregovora, razgovora koji će trajati svo ovo vrijeme dok budemo obnašali dužnost zajedničke koalicijske vlade. To nisu stvari koje su toliko ključne i bitne da bi se stavile u koalicijski sporazum, to su stvari koje će se redom i nekim redovnim funkcioniranjem rješavati jedno po jedno", istaknuo je.

Dodaje i da nema potrebe za komuniciranje putem medija te da s DP-om razgovaraju uz međusobno uvažavanje. "I kad govorim o onome što je gospodin Bartulica tražio to nije nikakav problem i naravno mi se s njim slažemo i to će se tako i učiniti i napraviti", kazao je.