MILANOVIĆ ZABRANIO SURADNJU S IZRAELOM

Anušić o Davidovoj praćki: 'Neke stvari mogu napraviti, neke ne mogu. Ove ne mogu'

25.03.2026.
u 11:46

Nije stvar što ja hoću ili neću, svašta bi ja u životu htio, rekao je Anušić.

Ministar Ivan Anušić dao je danas izjavu novinarima na skupu Gospodarstvo i obrambena industrija koji su organizirali Ministarstvo obrane i Hrvatska gospodarska komora. Govorio je o mogućoj suradnji s Izraelom i o Davidovoj praćki.

- Imamo nekoliko činjenica. Prva je da je Srbija predstavila hipersonične rakete koje su kupili od Kine i nazvali ih Zagrepčanke. Taj sustav može se zaustaviti tek s nekoliko sustava u svijetu, među kojima je i Davidova praćka. Predsjednik je zabranio suradnju oružanih snaga s oružanim snagama Izraela. Drugim riječima, nemoguće je pregovarati o tome kad Oružane snage imaju zabranu kupovine. Zaključak možete donijeti sami. Nije stvar što ja hoću ili neću, svašta bi ja u životu htio. Neke stvari mogu napraviti, neke ne mogu. Ove ne mogu. Ako sam naveo činjenicu da je predsjednik zabranio onda ne može biti opcija jer nema smisla razgovarati o nečemu što ne možemo kupiti - kazao je ministar, javlja Dnevnik.hr.

Studija protuzračne obrane je gotova i uskoro će se donijeti odluka o tome koji ćemo sustav imati, rekao je.

- Studija protuzračne obrane je gotova, uskoro će se donijeti odluka o tome koji sustav protuzračne obrane ćemo imati. Ne donosimo odluku o nečemu - ja o mom uredu, da ja odlučim s premijerom što kupiti i mi idemo to kupiti - dodao je Anušić.

Zoran Milanović Davidova praćka Ivan Anušić

Komentara 15

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
12:17 25.03.2026.

Kupiti ćemo skuplje i lošije jer se Podbuhli Goluždravac probudio oko podneva i sad je nervozan i gladan. Čovjek uništava Hrvatsku zbog vlastitog ega a sramotna oporba se skriva iza njegovih skuta dok on kopa nos na Pantovčaku

RU
RuA
12:14 25.03.2026.

Finska nema problema s kupovinom Davidove praćke. Zato ćemo mi morati kupiti 2 puta skuplji sustav, čije su performanse vjerojatno 2 puta slabije od praćke.

GH
Gholum
12:02 25.03.2026.

Vlada ipak može nabaviti Davidove praćke ako želi. Međutim, što bi se dogodilo da nas netko napadne, a Milanović zapovjedi Kundidu da se to oružje ne smije koristiti?To je svakako još jedan pokušaj ometanja opremanja HV.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

