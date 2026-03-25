Anušić o Davidovoj praćki: 'Neke stvari mogu napraviti, neke ne mogu. Ove ne mogu'

Ministar Ivan Anušić dao je danas izjavu novinarima na skupu Gospodarstvo i obrambena industrija koji su organizirali Ministarstvo obrane i Hrvatska gospodarska komora. Govorio je o mogućoj suradnji s Izraelom i o Davidovoj praćki.

- Imamo nekoliko činjenica. Prva je da je Srbija predstavila hipersonične rakete koje su kupili od Kine i nazvali ih Zagrepčanke. Taj sustav može se zaustaviti tek s nekoliko sustava u svijetu, među kojima je i Davidova praćka. Predsjednik je zabranio suradnju oružanih snaga s oružanim snagama Izraela. Drugim riječima, nemoguće je pregovarati o tome kad Oružane snage imaju zabranu kupovine. Zaključak možete donijeti sami. Nije stvar što ja hoću ili neću, svašta bi ja u životu htio. Neke stvari mogu napraviti, neke ne mogu. Ove ne mogu. Ako sam naveo činjenicu da je predsjednik zabranio onda ne može biti opcija jer nema smisla razgovarati o nečemu što ne možemo kupiti - kazao je ministar, javlja Dnevnik.hr.

Studija protuzračne obrane je gotova i uskoro će se donijeti odluka o tome koji ćemo sustav imati, rekao je.

- Studija protuzračne obrane je gotova, uskoro će se donijeti odluka o tome koji sustav protuzračne obrane ćemo imati. Ne donosimo odluku o nečemu - ja o mom uredu, da ja odlučim s premijerom što kupiti i mi idemo to kupiti - dodao je Anušić.