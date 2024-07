Andrej iz BiH opisao kako mu je konobariti na hrvatskoj obali: 'Plaća 1100 eura, besplatni smještaj i hrana...'

Andrej K. konobar je iz Banje Luke koji je početkom svibnja počeo raditi na šanku jednog restorana u Istri. Sada taj konobar tvrdi da su uvjeti rada u Hrvatskoj puno bolji nego u gradu iz kojeg dolazi. Od prvog radnog dana je prijavljen, a plaća mu iznosi 1100 eura, no u nju nisu uključene napojnice, a osim toga ne plaća smještaj, kao ni hranu.

"U stanu sam s dvama dečkima, svatko ima svoju sobu i totalnu privatnost. To ne plaćamo. S obzirom na to da radim u restoranu, mogu jesti što želim i kad želim", ispričao je konobar, a prenosi srpska.info. Iako radi šest dana u tjednu, smjene traju osam sati, a prekovremeni posao je plaćen, odnosno, prema dogovoru sa šefom, novac za prekovremeni rad dobit će na račun kad se vrati kući.

Andrej je izračunao kako je do sada na račun prekovremenih sati već zaradio jednu dodatnu plaću. "Ponekad radim dvokratno, ujutro od sedam do 11 pa onda navečer. To vrijeme između je moje vrijeme koje sada koristim za plivanje", otkrio je, priznajući da voli raditi noćnu smjenu jer tako može duže spavati.

"Nema ostajanja do jutra, kao u nekim barovima kod nas. Ljudi su ugodni, dođu pojesti, nešto popiti i odu", objasnio je. Dodao je konobar iz Banje Luke i da je nedavno zbog privatnih obaveza morao otići kući te da je dobio dva slobodna dana bez ikakvih problema.

