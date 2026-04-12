© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Izbori u Mađarskoj

Orban na biračkom mjestu upitan o Janafu i neruskoj nafti: 'Pitajte poslovne igrače'

Autori: Tomislav Krasnec, Dario Topić
12.04.2026.
u 10:40

Mađarski premijer Orban i oporbeni izazivač Magyar stali su pred novinare nakon glasanja na svojim biračkim mjestima jutros u Budimpešti

Mađarski premijer Viktor Orban odgovarao je jutros na pitanja brojnih novinara na biračkom mjestu gdje je glasao na današnjim parlamentarnim izborima, a jedno od pitanja bilo je ono novinare hrvatske RTL Televizije o neruskoj nafti koja uredno dolazi u Mađarsku putem Jadranskog naftovoda (Janaf), unatoč njegovim ranijim tezama o navodnoj nepouzdanosti Janafa.

Novinarka Ana Mlinarić prvo je pitala Orbana hoće li preko Janafa ići uvoz američke nafte u Mađarsku, dogovoren tijekom ovotjednog posjeta američkog potpredsjednika JD Vancea Budimpešti, o kojem smo prvi pisali ovdje. Orban je odgovorio da je to “privatni biznis” koji “ne pripada državi”.

– Sva trgovina energijom i naftom zapravo se vodi u privatnim kompanijama, morate njih pitati za poslovne detalje rekao je Orban. Drugo pitanje novinarke RTL Televizije bilo je smatra li i dalje Janaf nepouzdanim unatoč činjenici da je mađarska naftna kompanija Mol u posljednji par mjeseci preko Janafa uvezla velike količine neruske nafte otkako je ruski naftovod Družba prestao raditi zbog ratnih razaranja na tlu Ukrajine. “Pitajte poslovne igrače u toj igri”, odgovorio je Orban i dodao: “Vidjet ćemo u budućnosti”. 

Jedno od pitanja iz grupe okupljenih novinara bilo je i o njegovim bliskim odnosima sa Srbijom pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem.  – Jedna od najvažnijih stvari posljednjeg desetljeća bila je izgraditi bratske odnose sa Srbijom. To dolazi iz srca mađarskih građana. Politika je važna, ali to nije temelj. Želimo imati što je moguće snažnije odnose sa Srbijom jer je Srbija bratska nacija – rekao je Orban.

Na pitanje novinara ruske televizije odgovorio je: “Tu sam da pobijedim. Volim pobijeđivati”. A na pitanje drugog novinara o tome bi li predao svoj teritorij Rusiji da se kojim slučajem nalazi na mjestu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Orban je odgovorio: “Sretan sam što nisam Zelenski”. 

Oporbeni kandidat za premijera Peter Magyar također je dao izjavu novinarima nakon glasanja na svom biračkom mjestu. Ako izbori proteknu mirno i po zakonu, Tisza će pobijediti, rekao je. Po njemu, Orbanova stranka Fidesz zna da će izgubiti i stoga će učiniti sve što može kako bi ostala na vlasti. 
MOL JANAF nafta Viktor Orban izbori u Mađarskoj Mađarska

Avatar USA
USA
11:01 12.04.2026.

816 godina je Hrvatska na svoju zalost bila u istoj drzavi s Madjarima, a ovaj lik govori o Madjarima i Srbima kao bratskim narodima. Tocno nismo ustanovili zasto, mozda jer Hrvati s Madjarima koji su bili hegemoni nikad nisu bili bratski narod. Gora mi je stvar sto podrzavam ovog mutikasu jer barem ima balls za otpor ovim EU stakorima, a bez ravnoteze nema zivota

Avatar octopuss
octopuss
12:04 12.04.2026.

Ako ćemo istinito, Ameri kupuju rusku naftu kad je već utovarena na tanker i time postaju vlasnici koji ju onda prodaju kao američku. Isto kao kad su u Novorosijsku utovarili ugljen iz Donbasa, napravili krug oko Krima i slavodobitno ušli u Odesu sa "južnoafričkim" ugljenom. Masna zarada.

