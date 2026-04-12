FOTO Živio u kući bez vode i radio na polju, ucjenjivao Europu ultimatumima, a sad se fotelja trese njemu

Na vlasti je već godinama, a sada se suočava s najvećim političkim izazovom u svojoj karijeri. Mađarska danas odlučuje hoće li Viktor Orbán i dalje biti premijer ili će vlast preuzeti stranka njegova izazivača Pétera Magyara.
Foto: Fortepan / Szalay Zoltán / Wikimedia Commons
Kako su se izbori približavali, Orbánova je retorika prema Ukrajini i Europskoj uniji bila sve oštrija. On je, između ostaloga, blokirao daljnje sankcije EU-a Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura.
Foto: Rita Molnár / Wikimedia Commons
Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom.
Foto: Windau / Wikimedia Commons
Viktor Orbán rođen je 31. svibnja 1963. godine. Njegova je obitelj isprva živjela u skučenoj kući očevih roditelja. Kada je Orbán imao deset godina, zbog svađa između njegove majke i bake, obitelj se preselila u oronulu kuću u Felcsútu gdje je odrastao u skromnim uvjetima.
Foto: Danny Gys - European Commission / Wikimedia Commons
Orbán je, kao i njegova braća i sestre, radio na poljima. Oni su vadili, sortirali krumpire, hranili svinje i kokoši. Kuća nije imala vodu pa je "nezaboravnim" opisao kada je s 15 godina koristio kupaonicu i imao toplu vodu iz slavine.
Foto: European Union / Wikimedia Commons
Situacija za obitelj se poboljšala 1970-ih i 1980-ih kada je njegov otac stekao sveučilišnu diplomu i napredovao, prenosi ECPS navode autora Paula Lendvaia. 
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Viktor Orbán diplomirao je pravo na Sveučilištu u Budimpešti 1987., a sljedeće je godine dobio stipendiju u istraživačkoj skupini za središnju i istočnu Europu koju je financirala zaklada koju je osnovao George Soros. 
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Godine 1989., dobio je stipendiju i za studij političke filozofije na Sveučilištu u Oxfordu. Bio je jedan od osnivača stranke Fidesz, na čije je čelo došao 1993. godine. Kako bi privukao više birača, Orbán je pomaknuo stranku prema centru-desno sklapajući saveze s grupama desnog centra. 
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Na izborima 1998. Fidesz i njegovi saveznici osvojili su najveći broj parlamentarnih mjesta, stranka je formirala koalicijsku vladu, a Orbán je postao premijer, stoji u njegovoj biografiji na stranici Britannica. 
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Na izborima 2002. godine Fidesz je izgubio na parlamentarnim izborima, a Orbán je ubrzo nakon toga izabran za potpredsjednika Europske pučke stranke. Na izborima koji su uslijedili 2010. godine, nakon teškog gospodarskog kolapsa 2008., Orbán je ponovno postao premijer.
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Na izborima 2022. godine, Orbán je odnio još jednu pobjedu - petu ukupno, odnosno četvrtu uzastopnu.
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
