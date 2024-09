Amerikanci razvili suludo moćno oružje: AIM-174B je žestok odgovor Kinezima, meta će im biti 'lanac ubijanja'

Američki borbeni avioni viđeni su s novom raketom AIM-174B, lansiranom iz zraka, koja predstavlja značajno pojačanje za američki arsenal. Ta raketa ima veći domet u usporedbi s dosadašnjim projektilima zrak-zrak, a njen razvoj omogućuje Sjedinjenim Državama da se bolje nose s kineskim raketama dugog dometa. Američka mornarica sada koristi ovu novu raketu kako bi povećala domet svojih borbenih aviona, što je ključno za mogući sukob s Kinom, piše Business Insider.

Lansirna verzija rakete Standard Missile 6, koja je nazvana AIM-174B, prvi put je zapažena na fotografijama stručnjaka tijekom njezina razvoja, ali detalji o programu tada nisu bili jasni. Američka mornarica službeno je predstavila AIM-174B u srpnju, kada su američki borbeni avioni F/A-18E Super Hornet, smješteni na nosaču aviona USS Carl Vinson i u havajskoj bazi Pearl Harbor-Hickam, viđeni s ovom raketom tijekom vježbi Rim of the Pacific.

Mornarica je tada potvrdila da je raketa sada operativna, a stručnjaci su odmah zaključili da je usmjerena na Kinu. Douglas Barrie iz Međunarodnog instituta za strateške studije rekao je u srpnju da je AIM-174B prvenstveno razvijena za Indo-Pacifik kako bi se odgovorilo na napredak u kineskom zrakoplovstvu i mornaričkom zrakoplovstvu.

Razvoj dugodometnih raketa zrak-zrak u Pekingu, kao i šire raketne sposobnosti, izaziva zabrinutost u Washingtonu, navodi Business Insider. Najnovije izvješće Pentagona o kineskom vojnom razvoju ističe rad Kine na raketama zrak-zrak koje djeluju izvan vizualnog dometa. Ove rakete mogle bi biti korištene ne samo za napad na borbene avione već i na visoko vrijedne ciljeve kao što su zrakoplovi za dopunu goriva u zraku i letjelice za rano upozoravanje i nadzor.

Kineski raketni sustav PL-15 bio je odgovor na američki AIM-120D AMRAAM. Prema izvješću Kraljevskog instituta za ujedinjene usluge iz 2020. godine, PL-15 ima mali aktivni radarski tragač i dulji domet od američkog AIM-120C/D AMRAAM. Kina također razvija rakete duljeg dometa, poput PL-17, što dodatno potiče SAD da unaprijedi svoje raketne sposobnosti. Justin Bronk, stručnjak za zrakoplovnu snagu iz RUSI-a, rekao je za Business Insider da Kina već koristi projektil PL-15, koji ima bolju kinematiku od AIM-120D3, pa postoji poticaj za razvoj rakete koja može nadmašiti te performanse.

To je još važnije, rekao je, s obzirom na to da "Super Hornet, kao primarni borbeni tip za američku mornaricu, ima znatno manje impresivne kinematičke performanse od kineskih J-20 ili J-16," koji nose PL-15 i PL-17. AIM-174B daje američkim nosačima aviona novu sposobnost da angažiraju kineske zračne snage i mornaričke zrakoplove na većem dometu nego njegov prethodnik, potencijalno smanjujući zaostatak.

Rakete SM-6, lansirane s brodova i poznate i kao RIM-174, imaju domet do 370 kilometara i prvi put su korištene u borbi prošle jeseni protiv Huta. Ove rakete su višenamjensko oružje koje može djelovati u protuzračnoj i protupovršinskoj borbi te uništiti balističke rakete u završnoj fazi leta. Kada se koriste u ulozi rakete zrak-zrak, pružaju nove sposobnosti koje pomažu SAD-u da se suprotstavi novijim kineskim oružjima.

Bronk je rekao da je PL-17 vjerojatno najusporediviji s AIM-174B, ali kinesko oružje možda ima veći domet, dijelom zbog platformi koje ga primarno nose. PL-17 je prilično velika raketa koja se pojavila na kineskom višenamjenskom borbenom avionu J-16 tijekom razvoja. Nedavno, u znak da se približava operativnom statusu, viđena je na avionu u prosincu prošle godine. Kineski borbeni avion J-16 je vrlo sposoban četvrte generacije.

